2020-07-09T17:53:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 июля

Актуальные новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе на утро 10 июля
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 июляКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 июляФото: Артем КИЛЬКИН
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Рассказываем последние и самые актуальные новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе.

За минувшие сутки в Кузбассе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. Сразу 77 человек попали в инфекционные стационары региона. Таким образом, число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 2280 человек.

Также с начала пандемии в Кузбассе вылечились от коронавируса 1006 человек, из них 41- за минувшие сутки. Число умерших не изменилось - их по-прежнему 12.

В общей сложности в больницах Кузбасса на сегодняшний день находятся 1262 больных коронавирусом.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 8552 человека, - сообщает оперативный штаб.

Статистика. Фото: Яндекс

Статистика. Фото: Яндекс

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ИСТОЧНИК KP.RU

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