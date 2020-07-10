2020-07-10T11:26:26+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Виртуозы на БелАЗах: в компании АО "Стройсервис" провели конкурс профмастерства

На разрезе "Березовский" определили лучших автомобилистов
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Футбол на БелАЗах: в Стройсервисе провели конкурс профмастерстваФутбол на БелАЗах: в Стройсервисе провели конкурс профмастерства
Изменить размер текста:

Кто из водителей и машинистов разреза «Березовский» лучший в своей профессии? Этот вопрос выясняли специалисты АО "Стройсервис" во время ежегодного конкурса профмастерства.

Огромные машины готовы к участию в конкурсе. ФОТО: Алексей Иванов

Огромные машины готовы к участию в конкурсе. ФОТО: Алексей Иванов

Кто лучший?

Совсем скоро в Кузбассе будут отмечать День шахтера – один из главных праздников региона. И в преддверии знаменательного дня на разрезе «Березовский» компании АО «Стройсервис» прошел первый этап ежегодного конкурса «Лучший по профессии». За звание лучшего в профессии боролись водители технологических автосамосвалов, машинисты бульдозеров, погрузчиков и дорожно-транспортных машин-автогрейдеров.

Программа конкурса была насыщенной и включала в себя несколько этапов. Так, в теоретической части работники предприятия должны были пройти тестирование на знание ПДД и основных причин неисправностей узлов и агрегатов автомашин.

Футболка или змейка? Для профессионалов нет ничего невозможного! ФОТО: Алексей Иванов.

Футболка или змейка? Для профессионалов нет ничего невозможного! ФОТО: Алексей Иванов.

"Футбол", змейка и работа на отвале

А потом началась сама интересная и зрелищная часть - практическая.

Прежде, чем получить допуск ко второму этапу, участники конкурса прошли предсменный медицинский осмотр, подготовительную часть, выполнили рабочие операции. И лишь после этого приступили к выполнению особенных упражнений.

«Стоянка, старт», «Гараж», «Стоп-линия», «Предохранительный вал» и «Габаритный круг» - все эти упражнения с легкостью выполняли водители многотонных самосвалов. Бульдозеристы изящно проходили «змейку», «работу рыхлителем», «работу на отвале» и «стоп-линии». Машинисты погрузчика также проходили «змейку», а потом – играли в "футбол"! А вот машинистам погрузчика пришлось состязаться в работе ковшом, погрузке, змейке и других упражнениях.

Победители конкурса профмастерства. ФОТО: Алексей Иванов

Победители конкурса профмастерства. ФОТО: Алексей Иванов

Наши победители!

Среди водителей технологических автосамосвалов победу одержали Дмитрий Джулань на БелАЗе-75306, Евгений Чудов на БелАЗе-75131, Сергей Прямов на БелАЗе-7555, Сергей Костырев на Komatsu 830E и Владимир Савинов Komatsu HD785.

Лучшим машинистом тяжелого бульдозера Komatsu D375 стал Сергей Коллеп. Лидером среди машинистов автогрейдера Komatsu GD825 выбран Максим Белокрылов. Погрузчиком Liebherr-586 лучше всех управляет Олег Слесарев.

Победители отборочного конкурса «Лучший по профессии» будут защищать честь разреза «Березовский» на финальном этапе среди всех угледобывающих предприятий компании АО «Стройсервис».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Рейсовый автобус сгорел дотла в Новокузнецке
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
В Кузбассе изменили максимальную плату за детские сады
Кемеровские онкологи сожгли опухоль легкого микроволновыми лучами
На 15 процентов вырастут с сентября тарифы ЖКХ в Кемерове
РСХБ снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Какой кузбасский город лидирует по числу заболевших коронавирусом
Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 10 июля: 74 человека
13-й пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
Суд остановил работу конвейера на кузбасской шахте
В Кемерове продавец может заплатить 80 тысяч рублей за продажу пива подростку
В Юрге пожарные спасли из горящего дома шесть человек
Вместо золотых и серебряных медалей в области утверждены знаки «Отличник Кузбасса»
2-летняя девочка упала из окна квартиры на третьем этаже в Кузбассе
Кемеровские власти объяснили, зачем берут кредит почти в 2 миллиарда рублей
Обиженный сосед поджег дом кузбассовца вместе с семьей
В Кузбассе медведь напал на пасеку