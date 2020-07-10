Виртуозы на БелАЗах: в компании АО "Стройсервис" провели конкурс профмастерства

Кто из водителей и машинистов разреза «Березовский» лучший в своей профессии? Этот вопрос выясняли специалисты АО "Стройсервис" во время ежегодного конкурса профмастерства.

Огромные машины готовы к участию в конкурсе. ФОТО: Алексей Иванов

Кто лучший?

Совсем скоро в Кузбассе будут отмечать День шахтера – один из главных праздников региона. И в преддверии знаменательного дня на разрезе «Березовский» компании АО «Стройсервис» прошел первый этап ежегодного конкурса «Лучший по профессии». За звание лучшего в профессии боролись водители технологических автосамосвалов, машинисты бульдозеров, погрузчиков и дорожно-транспортных машин-автогрейдеров.

Программа конкурса была насыщенной и включала в себя несколько этапов. Так, в теоретической части работники предприятия должны были пройти тестирование на знание ПДД и основных причин неисправностей узлов и агрегатов автомашин.

Футболка или змейка? Для профессионалов нет ничего невозможного! ФОТО: Алексей Иванов.

"Футбол", змейка и работа на отвале

А потом началась сама интересная и зрелищная часть - практическая.

Прежде, чем получить допуск ко второму этапу, участники конкурса прошли предсменный медицинский осмотр, подготовительную часть, выполнили рабочие операции. И лишь после этого приступили к выполнению особенных упражнений.

«Стоянка, старт», «Гараж», «Стоп-линия», «Предохранительный вал» и «Габаритный круг» - все эти упражнения с легкостью выполняли водители многотонных самосвалов. Бульдозеристы изящно проходили «змейку», «работу рыхлителем», «работу на отвале» и «стоп-линии». Машинисты погрузчика также проходили «змейку», а потом – играли в "футбол"! А вот машинистам погрузчика пришлось состязаться в работе ковшом, погрузке, змейке и других упражнениях.

Победители конкурса профмастерства. ФОТО: Алексей Иванов

Наши победители!

Среди водителей технологических автосамосвалов победу одержали Дмитрий Джулань на БелАЗе-75306, Евгений Чудов на БелАЗе-75131, Сергей Прямов на БелАЗе-7555, Сергей Костырев на Komatsu 830E и Владимир Савинов Komatsu HD785.

Лучшим машинистом тяжелого бульдозера Komatsu D375 стал Сергей Коллеп. Лидером среди машинистов автогрейдера Komatsu GD825 выбран Максим Белокрылов. Погрузчиком Liebherr-586 лучше всех управляет Олег Слесарев.

Победители отборочного конкурса «Лучший по профессии» будут защищать честь разреза «Березовский» на финальном этапе среди всех угледобывающих предприятий компании АО «Стройсервис».