2020-07-10T10:32:14+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

РСХБ с 9 июля 2020 года объявляет о масштабном снижении ставок по всем основным программам ипотечного кредитования. Максимальное снижение составит 1,95 п.п.
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

РСХБ с 9 июля 2020 года объявляет о масштабном снижении ставок по всем основным программам ипотечного кредитования. Максимальное снижение составит 1,95 п.п.

Теперь получить кредит на покупку жилья на вторичном рынке можно по ставке от 7,65 процента, для покупки жилья на первичном рынке действует программа кредитования «Ипотека с господдержкой 2020» с привлекательными условиями 5,90 процента годовых. Для клиентов, получающих кредит на первичном рынке и условиях, не соответствующих программе «Ипотека с господдержкой 2020», РСХБ предоставляет ставки от 7,50 процента с первоначальным взносом от 20 процентов.

Также РСХБ предлагает своим клиентам рефинансировать свои действующие ипотечные кредиты на привлекательных условиях по ставке от 8,00 процентов годовых.

Существенное снижение произошло и по специальным ипотечным программам для военнослужащих. С 9 июля 2020 минимальная ставка по программе «Военная ипотека» составит 7,50 процента годовых. Условия действуют для покупки жилья и рефинансирования кредитов, ранее полученных в других банках.

Снижение коснулось и ряда программ с господдержкой. Так, граждане РФ, имеющие детей, по льготной процентной ставке 4,60 процента годовых могут получить в РСХБ кредит на покупку жилья на вторичном и первичном рынках либо рефинансировать ранее полученные ипотечные кредиты.

«Россельхозбанк как один из лидеров на рынке ипотечного кредитования всегда стремится предлагать лучшие решения для своих клиентов. Сейчас мы снизили процентные ставки практически по всей линейке ипотечных продуктов. Воспользоваться нашими предложениями и улучшить жилищные условия смогут самые различные категории клиентов Банка», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

РСХБ по объему выданных средств на приобретение жилья в мае текущего года вошел в ТОП-3 банков. Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте АО «Россельхозбанк».

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Рейсовый автобус сгорел дотла в Новокузнецке
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
В Кузбассе изменили максимальную плату за детские сады
Кемеровские онкологи сожгли опухоль легкого микроволновыми лучами
На 15 процентов вырастут с сентября тарифы ЖКХ в Кемерове
РСХБ снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Какой кузбасский город лидирует по числу заболевших коронавирусом
Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 10 июля: 74 человека
13-й пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
Суд остановил работу конвейера на кузбасской шахте
В Кемерове продавец может заплатить 80 тысяч рублей за продажу пива подростку
В Юрге пожарные спасли из горящего дома шесть человек
Вместо золотых и серебряных медалей в области утверждены знаки «Отличник Кузбасса»
2-летняя девочка упала из окна квартиры на третьем этаже в Кузбассе
Кемеровские власти объяснили, зачем берут кредит почти в 2 миллиарда рублей
Обиженный сосед поджег дом кузбассовца вместе с семьей
В Кузбассе медведь напал на пасеку