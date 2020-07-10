2020-07-10T15:01:02+03:00
Общество

В Юрге стая алабаев напала на женщину с собакой

Полиция разбирается во всех обстоятельствах этого происшествия
Алина ТКАЛЕНКО
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В Юрге стая алабаев напала на женщину с собакой. ФОТО: из личного архива.В Юрге стая алабаев напала на женщину с собакой. ФОТО: из личного архива.
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Во время прогулки на 45-летнюю жительницу Юрги и её овчарку напали четыре алабая. Женщина закрывала собаку своим телом. Алабаи нанесли множество телесных повреждений и хозяйке, и её псу. У Людмилы Пакулиной и у Джины зафиксированы многочисленные рваные раны верхних конечностей. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Каждый день Людмила Пакулина гуляет со своей овчаркой Джиной по дороге, ведущей от ее дома к Томи. Это обычная улица. Летом по ней дети ходят на речку, катаются на велосипедах, а зимой - на ватрушках. Вокруг - частный сектор, дома с огородами.

Людмила ходит с Джиной на реку, потому что в городе дрессировать собаку негде. Возвращаясь в тот день с вечерних водных процедур, на знакомой тропинке Людмила и Джина встретили четырех алабаев. Десятимесячная овчарка начала лаять и защищать хозяйку. Алабаи напали на нее молча, подошли и начали рвать на части. Тут уж пришлось хозяйке защищать свою собаку: Людмила закрыла ее своим телом и прижала к земле. Алабаи, окружив их, пытались цапнуть Джину.

- Из-под моей руки алабай вцепился в грудину Джине. Я поняла, что он вырвет ей все внутренности. Я просто укусила его в бровь, что-то сделать руками там было нереально, - - Он мне задел лапой глаз и клыками поцарапал лицо и руки, - Людмила демонстрирует раны и ссадины, - Джина замолчала, тогда два алабая ее отпустили, а два еще возле нас курсировали. Я понимала, что если Джина пошевелится, собаки вернутся. Когда наступила тишина, я услышала, как хозяин сразу позвал собак, и они тут же ушли.

А еще она вспоминает, что неделю назад конфликт с этим владельцем собак уже был, практически на этом меcте. Людмила как обычно шла с Джиной к реке. Владелец со своими алабаями шел навстречу. Он возмутился, что кто-то ходит здесь, а не выбирает другую дорогу. Людмила сказала, что другой дороги нет. А в ответ, она говорит, якобы владелец алабаев пригрозил их спустить на нее и ее собаку.

- Мы полгода занимались с кинологом. Когда Джина была щенком, она была агрессивная, ходила в наморднике и в строгом ошейнике. После работы с кинологом она могла идти без намордника, никогда не лаяла и не кидалась ни на людей, ни на собак, - рассказывает Людмила, - Сейчас ветеринары поставили ей диагноз "стресс": Джина признает только своих, за мной буквально по пятам ходит, ни на шаг не отходит от меня. Эта история не о том, что они подрали меня и собаку, а о том, что есть такой человек в городе, который чувствует себя безнаказанно. И никто с ним не может справиться. Я хочу, чтобы у него забрали этих собак и запретили их разводить, - требует женщина.

После нападения Людмила позвонила в полицию, и наряд тут же приехал на место происшествия.

-В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством России, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе МО МВД РФ "Юргинский", - Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ЗВОНОК СПЕЦИАЛИСТУ

«Я бы пожалела свою собаку»

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию профессионального кинолога Ольгу Никееву:

-У всех собак психология разная. У большинства наблюдается зооагрессия. По поводу детской агрессии Джины: если она была, то в момент нападения она обострилась. Работа с подобной агрессией довольно сложная, после случившегося все нужно начинать сначала.

А вот алабай – это довольно жёсткая, категоричная собака. С трёх лет она уже не поддаётся какой-либо дрессировке. У них обостряется охранное качество, естественно, они будут охранять только свою территорию. Джина залаяла при виде алабаев, а любая провокация является агрессивной средой для них. При нападении собаки не издавали звуков. Это значит, что они воспитанные. У них не было агрессии, была сплочённая работа.

Почему Людмила Пакулина пошла по тропе, зная о всех рисках, я ответить не могу. Хозяйка решила, что риск будет оправданным, это был её выбор, где идти. Я, как профессиональный кинолог, пожалела бы свою собаку и нашла бы вариант обойти данную псарню. Можно было перестраховаться на месте хозяйки и избежать данную ситуацию.

А данного гражданина вполне можно привлечь к административной ответственности за порчу имущества. Собака является имуществом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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