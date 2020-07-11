Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 июля

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Кузбассе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом.

На утро 12 июля в Кузбассе зарегистрировано 2406 случаев заболеваний коронавируса, из них 52 новых случая выявлено за минувшие сутки. В инфекционных стационарах находятся 1295 пациентов с диагнозом COVID-19.

Также стало известно о 56 выздоровевших пациентах. Все они прошли курс лечения и уже выписаны из больниц региона. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 1098 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8126 человек, - отметили в оперативном штабе.

Число умерших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, остается прежним: 13 человек.

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