2020-07-12T11:08:04+03:00
Общество

Погода в августе 2020 в Кузбассе: жару, ливни и ураганный ветер обещают синоптики

Погода будет отклоняться от норм в августе
Лия Гараева
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Погода в августе 2020 в Кузбассе: жару, ливни и ураганный ветер обещают синоптикиПогода в августе 2020 в Кузбассе: жару, ливни и ураганный ветер обещают синоптикиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В августе погода в Кузбассе будет отклоняться от нормы. Синоптики обещают, что последний летний месяц выдастся действительно жарким, который временами будут остужать ураганы и ливни.

На всей территории Кемеровской области будет палящий зной. Отметим, что столбики термометров будут, как минимум на 10 градусов выше климатической нормы. Можно с уверенностью сказать, что будет также жарко, как на юге страны. Так что, если вы мечтаете о красивом загаре, у вас есть все шансы воплотить свое желание в реальность. Но будьте аккуратны – ведь легко получить тепловой удар – воздух будет прогреваться до плюс 30 градусов. Спасут шляпы и лосьон для загара.

Синоптики также отмечают, что палящее солнце возьмет под свою власть Сибирь до середины месяца. И только с 15 августа на смену придут такие природные явления, как ветер и дождь. Кстати, не забудьте о следующем предупреждении: они будут очень сильными. Планируется, что начнется самый настоящий потоп. За пару дней нашу область зальет нормой осадков за целый месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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