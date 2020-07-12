2020-07-12T15:07:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 июля:

Появилась актуальная информация на утро 13 июля
Лия Гараева
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 июляКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ежедневно появляются как новые заболевшие, так и новые выздоровевшие. Рассказываем, какие события произошли за последние сутки в Кузбассе по информации оперативного штаба.

На утро 13 июля в Кемеровской области у 20 жителей региона был диагностирован коронавирус. Всего в настоящее время в инфекционных стационарах медицинскую помощь оказывают 1315 пациентам. Вылечились и отправились домой уже 1128 человек. Также стало известно, сколько человек выздоровели за последние сутки, а именно 8 пациентов.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7831 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 2457 человек. К сожалению, есть и смертельные случаи пациентов с коронавирусом. На данный момент их общее количество составляет 14. Приносим свои соболезнования их родным и близким.

«Комсомольская правда» продолжает следить за последней информацией по ситуации. Читайте обновления каждый день на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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