Кузбассовцам обещают теплую неделю с редкими дождями

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоду на предстоящую неделю в Кузбассе. Жителей области ждут теплые, но дождливые дни.

Во вторник, 14 июля, по области ожидается +23…+28 градусов. Местами в этот день возможны кратковременные дожди, грозы, ночью и утром местами туман.

В ночь на среду столбики термометров покажут +9…+14 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. День преимущественно пройдет без осадков, однако по югу местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В четверг, 16 июля, ночью прогнозируется +8…+13 градусов, днем будет +22…+27. Этот день в основном пройдет без осадков. Все эти дни будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13-14 метров.

Пятница тоже обещает быть сухой. Ночью столбики термометра покажут +9…+14 градусов, днем воздух прогреется до +22….+27 градусов. Ветер сменит направление на западное, а вот скорость останется прежней.