2020-07-13T14:20:38+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Команда "СУЭК-Кузбасс" завевала Кубок Кемерово по мини-футболу

Ленинск-Кузнецкая команда "СУЭК-Кузбасс" стала победителем финального матча Кубка Кемерово по мини-футболу, оформив тем самым свой золотой дубль в сезоне 2019/20
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Финальный свисток судьи зафиксировал победу «СУЭК-Кузбасс» (Ленинск-Кузнецкий) со счетом 5:2. Фото: "СУЭК-Кузбасс"Финальный свисток судьи зафиксировал победу «СУЭК-Кузбасс» (Ленинск-Кузнецкий) со счетом 5:2. Фото: "СУЭК-Кузбасс"
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В заключительной игре кубкового турнира шахтерам противостояла крепкая команда «Диона-строй». Первый тайм прошел практически в равной борьбе в очень высоком игровом темпе. Счет открыл Сергей Пуртов («СУЭК-Кузбасс»), однако «Дионе-строй» уладилась быстро отыграться. В конце тайма оплошностью соперника воспользовался Константин Мальцев («СУЭК-Кузбасс») и вновь вывел свою команду вперед. Во втором тайме физические силы игроков «Дионы-строй» начали ослабевать, они чаще ошибались, чем умело воспользовались горняки. В ответ на еще один гол соперника, хет-трик оформил Константин Мальцев, признанный лучшим игроком финального матча. А окончательную точку поставил Иван Кусакин, признанный лучшим игроком всего кубкового турнира. Финальный свисток судьи зафиксировал победу «СУЭК-Кузбасс» (Ленинск-Кузнецкий) со счетом 5:2.

Команда заслуженно оформила золотой дубль зимнего сезона 2019/20, добавив к досрочной победе в чемпионате Кемерово по мини-футболу среди команд Суперлиги лиги еще и выигрыш Кубка Кемерово.

- Сезон сложился для нас не просто, - говорит начальник команды «СУЭК-Кузбасс» Александр Макаров. – Из-за коронавирусной пандемии пришлось на три месяца приостанавливать чемпионат - зимний сезон продлился до середины лета. Но, как только появилась возможность продолжить тренировки, наша команда сумела быстро восстановиться и достойно закончить турнир. Хочу поблагодарить коллективы предприятий и руководство компании «СУЭК-Кузбасс» за постоянную всестороннею поддержку команды, за стабильное развитие физкультурно-спортивного движения среди шахтёров.

Напомним, что прошлогодний зимний сезон 2018/19 ленинск-кузнецкая команда также завершила в статусе победителя областного первенства по мини-футболу. А команда «Заря-СУЭК» (тренер Юрий Тен) стала в летнем сезоне 2019 чемпионом Кемеровской области-Кузбасса по футболу на большом поле.

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