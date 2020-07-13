Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 июля

Рассказываем последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Что нового произошло в регионе на утро 14 июля.

По данным областного межведомственного оперативного штаба, на утро 14 июля в Кузбассе у 50 жителей региона был диагностирован коронавирус. Таким образом, всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 2507 человек.

За минувшие сутки также из медучреждений были выписаны 45 пациентов, общее число выздоровевших на данный момент достигло 1173 человек. Число умерших не поменялось – их по-прежнему 14.

Таким образом, в настоящее время в инфекционных стационарах медицинскую помощь оказывают 1320 пациентам.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7605 человек, - сообщили в оперативном штабе.

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