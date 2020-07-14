Из Кемерова в Новокузнецк можно доехать за 100 минут

После модернизации открылась обновленная дорога Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. Теперь здесь максимально разрешенная скорость составляет 110 километров в час.

Завершение ремонта скоростной трассы было запланировано на сентябрь 2021 года, однако его удалось завершить на 14 месяцев раньше. Здесь полностью заменили покрытие, по разделительной полосе и обочинам установили барьерные ограждения.

Большой шаг к важной цели

Одним из первых по модернизированной трассе проехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он лично убедился, что теперь эта дорога соответствует лучшим скоростным трассам, комфортна и безопасна. Теперь север и юг региона стали еще ближе, а это, в свою очередь, благоприятно отразится на деловых, рабочих и личных связях.

- Это большой шаг на пути к нашей цели - создать в Кузбассе такую транспортную систему, которая поможет региону развиваться быстро и эффективно. Несмотря на ускоренный темп работы, уровень подготовки дороги - высочайший, он отвечает самым современным, самым жестким требованиям безопасности, - отметил Сергей Цивилев. - Важно, что встречные потоки транспорта разделены барьерами: это позволяет полностью исключить риск лобового столкновения, сохранить жизнь. Глобальная задача - привести в такое же состояние все важные для людей дороги Кузбасса. Это достижимая цель, и Кузбасс движется к ней хорошими темпами. Например, 15 августа откроем объездную дорогу вокруг Мариинска.

Важная дорога

К слову, бизнесмены уже отметили, насколько удобна новая трасса. Благодаря тому, что время в пути от Кемерова до Новокузнецка сокращается в два раза, увеличивается скорость доставки грузов, продуктов. Да и на деловые встречи или просто в гости будет ездить удобно.

- Этот ремонт был нужен давно. На дороге было уже не разогнаться, ограничение скорости - 70 километров в час. Вчера сам проехал по обновленной трассе и оценил, что стало намного удобнее. Нет кочек, нет колейности. Для автомобилистов это прямая экономия: машина будет целее, дорога не будет убивать подвеску, резину. И ограничение скорости теперь - 110 километров в час, - отметил Александр Курасов, депутат Кемеровского городского Совета, заместитель генерального директора управляющей компании «Перекресток». - Это важно не только для Кемерова и Новокузнецка, но и для жителей всех городов и сел вдоль трассы. Уверен, что весь Кузбасс по достоинству оценит обновленную дорогу, тем более что на ней расположены все крупнейшие города.

За 90 дней дорожники отремонтировали 62,2 километра четырех участков трассы. Фото: пресс-служба АПК

Также Александр Курасов отметил, что новая трасса поможет развивать туризм. Например, жителям Томска станет удобнее добираться в Шерегеш, ведь время в пути сократится в полтора раза.

Отмечают важность открытия новой трассы и представители спорта.

- Сделано большое, доброе дело. Для Кузбасса открытие этой дороги - эпохальное событие. Строительство новой трассы между Кемеровом и Новокузнецком началось еще в конце 1980-х - начале 1990-х.

И только сейчас, почти через 40 лет, дорогу на всей протяженности привели в такое хорошее состояние, - вспоминает Александр Слабей, вице-президент Федерации спортивной борьбы Кузбасса. - До пандемии я много ездил по России на машине и скажу точно: немногие регионы могут похвастаться такой дорогой.

Алексей Слабей отметил, что новая трасса - это безопасность, снижение износа автомобилей. Удобнее будет школьным автобусам, машинам скорой помощи. Все это важно для развития Кузбасса, для того, чтобы люди здесь стали жить лучше.

- Такими серьезными проектами мы укрепляем не только область - всю нашу страну. Хорошие дороги - артерии экономики, они создают благоприятные условия для развития промышленности, туристической сферы, для запуска новых предприятий, проектов, - уверен Алексей Слабей. - Таких проектов в Кузбассе должно быть больше. Региону нужна разветвленная сеть качественных дорог. И мы видим, что губернатор уже готовит и защищает такие проекты, строительство дорог будет продолжаться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Это трудовая победа всего Кузбасса, очередной крупный вклад в обновление региона перед 300-летием. Строители справились: уложились в ускоренные сроки, не отошли от намеченных графиков - и сегодня, 10 июля, мы запускаем движение, как и было обещано всем жителям Кузбасса».

(Сергей ЦИВИЛЕВ - на церемонии открытия дороги.)

КОНКРЕТНО

Ремонтные работы на трассе велись круглосуточно

Дорога Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк была построена еще в 1996 году. Несколько лет назад ее начали капитально ремонтировать, но самый большой объем работ выполнили в 2020 году. Дорожники смогли нарастить темп и за 90 дней осуществили ремонт на четырех участках дороги общей протяженностью 62,2 километра.

Работы велись круглосуточно, рабочие уложили 338,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси, установили 100,5 километра барьерного ограждения и 547 дорожных знаков. Ежедневно на объекте были задействованы до 300 человек и 150 единиц техники. Стоимость выполненных в этом сезоне работ составила 3,4 миллиарда рублей.

Отметим также, что от Кемерова до Ленинска-Кузнецкого максимально допустимая скорость - 130 километров в час, а от Ленинска-Кузнецкого до Новокузнецка - 110 километров в час. При соблюдении скоростного режима из Кемерова до Новокузнецка можно добраться всего за 100 минут.