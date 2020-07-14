До конца 2020 года в Кузбассе будет построено и отремонтировано около 300 километров дорог

В Кузбассе до конца текущего года запланировано построить и отремонтировать около 300 километров дорог. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

В числе запланированного объема работ 92 километра - это ремонт федеральной трассы Р-255 «Сибирь» на сумму 2 миллиарда рублей, 136 километров дорожной сети - это работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» общей стоимостью свыше 6 миллиардов рублей. Также будет построено и отремонтировано 70 километров муниципальных дорог за счет субсидии из областного бюджета в размере 1,2 миллиарда рублей.

- Мы планомерно и системно развиваем дорожную сеть Кузбасса, строим и ремонтируем не только крупные трассы, но и муниципальные дороги между сельскими населенными пунктами. На прошлой неделе сдали первый крупный объект - модернизированную трассу Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк. Впереди пуск движения по транспортному обходу Мариинска, ремонт федеральной трассы «Сибирь». Контролируем, чтобы работы на всех этапах выполнялись качественно, с учетом особенностей ландшафта и сибирского климата, - отметил глава региона.

На средства областного бюджета в настоящее время ремонтируются дороги в Яшкинском муниципальном округе и Осинниках. Так, в поселке Яшкино ведутся работы на центральной улице Гагарина: дорожники установили бордюры, отфрезеровали участок проезжей части, подготовив его к укладке асфальта. В Осинниках обновляют участки улиц Ефимова, Революции и Кирова. Там снимут старый асфальт и уложат новое асфальтобетонное покрытие, создадут тротуары, заменят освещение, поставят четыре остановки. Завершить ремонты в обоих муниципалитетах планируется до конца августа.

Также в августе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано семь километров дороги Панфилово - Крапивинский - Борисово в Крапивинском муниципальном округе. А в 2021-2022 годах планируется отремонтировать еще 10 километров дороги. Это будет первый основательный ремонт за 45 лет с момента открытия движения. На данный момент подрядчик уже снял старое дорожное покрытие, специалисты уложили нижний выравнивающий слой, приступили к укладке верхнего слоя асфальта. В дальнейшем на трассе заменят барьерное ограждение на подходе к мосту и дорожные знаки. В 2021 году планируется отремонтировать еще шесть километров дороги, а в 2022-м - оставшиеся четыре. В целом за три года на финансирование объекта будет направлено 284 миллиона рублей из областного бюджета, в том числе 100 миллионов в этом году.