День металлурга-2020 в Новокузнецке: программа мероприятий, куда сходить и что посмотреть

Новокузнецк в третье воскресенье июля отмечает один из главных для города праздников - День металлурга, который в 2020 году выпадает на 19 июля. Рассказываем, куда можно сходить и что посмотреть. Отметим, что праздник будет длиться целых три дня и проходить как в реальном формате, так и в режиме онлайн.

17 июля

С самого утра 17 июля поздравить героев дня лично и музыкально в рамках городской акции «Доброе утро, металлурги!» отправятся творческие бригады артистов учреждений культуры.

В 12.00 в саду Металлургов Заводского района состоится концертно-развлекательная программа «Крепче стали». Творческие коллективы досугового центра «Комсомолец» приготовили для жителей города трудовой доблести яркие концертные номера.

Также в 12.00 Новокузнецкий художественный музей (улица Кирова, 62) представит локальную выставку «Рождение огня».

В 15.00 Новокузнецкий краеведческий музей в социальных сетях представит виртуальную выставку «Ко Дню металлурга». На выставке будут продемонстрированы документы, фотографии, личные вещи известного металлурга, Героя Социалистического Труда Ивана Самсоновича Люленкова.

В 18.30 в Новоильинском районе пройдет праздничный концерт, в ходе которого творческие коллективы детской школы искусств № 55 на площадке перед школой по улице Новоселов, 46 подарят новокузнечанам свой талант.

18 июля

С 18 июля в окнах Детской картинной галереи (улица Кирова, 7) разместится открытая выставка детских работ на тему индустриального пейзажа и профессии металлурга «Образы индустрии-2».

А весь воскресный день в честь значимого праздника нашего края музеи Новокузнецка открывают свои двери для тружеников металлургической отрасли.

В 14.30 в планетарии имени Альберта Федорова пройдет показ полнокупольной познавательной программы «Здесь куют металл». Также в соцсетях учреждения выйдет цикл информационных постов об истории и традициях Дня металлурга, который можно продолжать всей семьей.

19 июля

С 12.00 до 13.00 в аккаунтах МКДК Орджоникидзевского района будет вестись информационно-познавательный репортаж «Все для фронта, все для Победы». Репортаж будет содержать историческую справку о самоотверженном труде металлургов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, об их вкладе в приближение Победы, а также поздравление со значимым праздником для всего Новокузнецка - Днем металлурга.

В рамках акции «День металлурга» музей-заповедник «Кузнецкая крепость» и Литературно-мемориальный музей Федора Достоевского приглашают бесплатно посетить уникальные экспозиции. В честь дня открытых дверей на территорию музея можно будет попасть при предъявлении удостоверения работника металлургической отрасли.

В социальных сетях Литературно-мемориального музея Федора Достоевского состоится открытие виртуальной выставки «Труд металлургов в литературе кузбасских поэтов и писателей». Выставка расскажет о самых ярких примерах и подвигах, воспетых на страницах книг.

В группе «ВКонтакте» библиотеки «Наша библиотека» все смогут проверить свои знания по истории города, связанные с металлургией, ответив на вопросы увлекательного онлайн-теста.