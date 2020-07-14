Где летом поработать кемеровским школьникам и студентам?

Поиск работы для молодых людей - это всегда непростое дело, а в этом году все осложняется еще и распространением коронавируса. Однако найти работу все же можно. Мы подобрали несколько вакансий для работы летом.

Первым делом, куда стоит обратиться, если вы решили подзаработать, - это центр занятости населения. Это кажется очевидным, однако о такой возможности соискатели обычно забывают, обращая внимание в первую очередь на различные объявления.

В центре занятости нужно записаться на прием, а дальше профессионалы обязательно подберут вам подходящую вакансию.

Если опыта работы нет - а у студентов и старшеклассников так обычно и бывает, то вот на какие вакансии можно претендовать:

Летняя трудовая кампания

Служба занятости населения Кузбасса объявила о старте кампании «Трудовое лето-2020». Сейчас уже заключено более 200 договоров с подростками в возрасте 14 - 18 лет. В течение трудового сезона школьники могут заниматься озеленением территорий школ, оказывать социальную помощь ветеранам и инвалидам и выполнять другую работу.

За нее подростки получат не только заработную плату , но и материальную поддержку от центра занятости населения в размере 1950 - 2925 рублей в месяц.

Промоутер

На эту работу принимают ответственных студентов и школьников без опыта работы на неполный рабочий день. Нужно будет раздавать рекламные материалы в разных районах города. Работать придется по три часа пять дней в неделю. В среднем платят по 300 рублей за смену.

Расклейщик объявлений

Эта работа для активных студентов и школьников, которые готовы много ходить пешком, ведь им нужно будет расклеивать рекламные объявления на специальных досках возле подъездов. Работодатель обычно предлагает удобный рабочий график, можно будет выбрать самому, в какое время работать. Ежедневно на работу нужно будет тратить по 3 - 4 часа. Оплата труда - в среднем 500 рублей.

Актер-аниматор

Коммуникабельных и артистичных подростков очень ценят в сфере организации праздников. Для проведения анимационных программ и интерактивных игр с детьми, а также детских дискотек на работу приглашают актеров-аниматоров. Если есть артистизм и умение общаться с детьми - считайте, что на работу вас уже взяли. График будет гибким, время работы зависит от заказа. Платят обычно от 700 до 2000 рублей за заказ.

Коммуникабельных и артистичных подростков очень ценят в сфере организации праздников.Фото: Евгения ГУСЕВА

Курьер по доставке еды

Одна из самых популярных вакансий сейчас - доставщик еды по городу. От сотрудника требуется пунктуальность, коммуникабельность и ответственность. В обязанности курьера входит доставка еды и напитков. Работодатель предлагает гибкий рабочий график, возможность выбрать район для работы. Зарплата - от 100 рублей за доставленный заказ + чаевые, премии и доплата за заказы вне обговоренного района.

ВАЖНО!

Устраиваясь на работу в каникулы, стоит помнить: Трудовой кодекс ограничивает продолжительность рабочего дня для школьников.

Подростки до 16 лет могут работать не более 5 часов в день, а в 16 - 18 лет - не более 7 часов в день.