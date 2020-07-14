Как кемеровские выпускники сдают экзамены во время коронавируса

Выпускникам одиннадцатых классов сейчас нелегко. Карантин, перенос ЕГЭ и новые условия для поступления - все это из-за пандемии коронавируса.

Мы решили узнать, как кемеровским школьникам удается справиться с этими непростыми испытаниями и насколько изменились переживания выпускников в изменившихся условиях.

Мы поговорили с выпускниками этого года и прошлых лет и спросили у них, как они готовились к экзаменам, как настраивались на них и что думают о новой ситуации.

«Для подготовки Zoom оказалось мало»

Александра СИМОНЕНКО, выпускница-2020:

- Сначала, когда узнала о карантине, я, как, наверное, и любой русский человек, обрадовалась «выходным». Но радовалась я недолго, осознание всей проблемы происходящего пришло очень быстро. И я имею в виду не только подготовку к экзаменам, но и вообще ситуацию в мире.

Пришлось нанимать репетиторов, так как подготовки в Zoom не хватало, да и в целом это не лучшая площадка для занятий. Дело в том, что занимаясь в учебном заведении, приходя на уроки/пары, мы себя дисциплинируем, хотим мы этого или нет. А занимаясь дистанционно, мы позволяем себе расслабляться гораздо чаще, чем нужно. Конечно, поэтому подготовка была намного слабее, чем могла бы быть. Из-за этого не очень обрадовала новость о переносе ЕГЭ, так как хотелось уже отмучиться, отпраздновать выпускной и спокойно подавать документы в вузы в свое время.

Александра Симоненко, выпускница 2020 года. Фото: личный архив

Хочу сказать, мы уже настолько были выдрессированы, что ужесточение контроля и в целом организации самого экзамена уже не слишком волновало. Было больше наблюдателей, контроль туалетов и кабинок, лишний раз не бросишь взгляд в сторону, дабы отвлечься. Можно сказать, это все мелочи, но чувства - как у заключенного. Хорошо, что нам разрешили не надевать маски и перчатки на экзамен, а то было бы невероятно тяжело находиться в них 3,5 часа. Все организаторы были в средствах индивидуальной защиты, а мы соблюдали социальную дистанцию, в аудитории – всего 6 человек, сидящих в шахматном порядке.

Конечно, есть переживания, связанные с изменением порядка поступления, ведь ты не можешь предугадать свои баллы и пытаешься ткнуть пальцем в небо, стараясь понять, где у тебя есть шанс на поступление. То есть документы можно было уже подавать с 20 июня, до начала сдачи экзаменов. И только после официального оглашения результатов вузы начинают отбор.

В последнее время я уже устала расстраиваться, честно говоря, все эти изменения очень сильно давят психологически, поэтому не могу сказать, что я в норме от этой ситуации.

«Из-за пандемии стало проще»

Сергей ФЕДОТОВ, выпускник-2020:

- Первая мысль после объявления карантина: закончится ли он до ЕГЭ? Если нет, то отменят ли ЕГЭ, если да, то как будут принимать в вузы. И если по аттестатам, то не круто. Но я обрадовался, когда перенесли ЕГЭ, потому что у меня появилась возможность растянуть подготовку. И позволить себе больше отдыхать.

Сергей Федотов, выпускник 2020 года. Фото: личный архив

Сейчас во время самого экзамена все было обычно, за исключением масок и перчаток на организаторах, ну и еще в аудитории сдающие могли в любой момент побрызгать руки антисептиком. Прикольная штука, руки хорошо охлаждает.

Из-за поступления я не слишком переживаю, уверен, что поступлю. На самом деле из-за пандемии стало скорее проще, чем сложней. Так что все пока идет по плану. Потому что в моем распоряжении появился целый день, я сам мог распределять время: на уроки, на подготовку к экзаменам, на отдых и тому подобное.

«У выпускников есть дополнительный месяц на подготовку»

Алина БЕЛОНОГОВА, выпускница-2019:

- Сдавать ЕГЭ было страшно. Хотя это было год назад, но до сих пор помню этот страх, у меня потом еще несколько дней глаз дергался. Ведь от ЕГЭ зависело то, куда я поступлю, соответственно, и мое будущее.

Во время самих экзаменов было страшно и очень интересно, что за задания попадутся, ну и чтобы себя как-то успокоить, просто представляла, как я выхожу с экзамена с мыслями, что все закончилось.

Во время экзамена было одно происшествие: девочка вышла в туалет, а потом вернулась, забрала вещи и ушла. Говорили, что она попалась на списывании в туалете. От этого стало как-то не по себе. А больше ничего необычного не было.

Алина Белоногова закончила школу в 2019 году. Фото: личный архив

Главное, что была поддержка со стороны друзей, потому что все варились в одном котле. С родителями было сложнее: они вроде бы поддерживали, но стоило сказать, что уже нет сил и хочется отдохнуть - они об этом даже слышать не хотели и говорили: сдавай как хочешь, но сдать должна.

В этом году из-за пандемии у выпускников еще целый месяц подготовки - это плюс, можно все пробелы в знаниях восполнить. Но помню, что мне хотелось скорее отмучиться, при этом у меня последний экзамен был 5 июня - и впереди все лето свободное. Поэтому мне жаль нынешних выпускников, что им предстоит еще целый месяц жить в ожидании, а потом еще как поступать за такое укороченное время - тоже непонятно.

«В этом году больше нервотрепки и меньше времени на отдых»

Анастасия МИХАЙЛОВА, выпускница-2017:

- Сдавать ЕГЭ, конечно, было страшно. Я помню, как историю учила, пила валерьянку, думала, что тупая, и ничего не сдам. Потому что сидишь и понимаешь, если ты сейчас плохо сдашь, то есть наберешь мало баллов, то никуда на бюджет не поступишь, только на платное, а это деньги родителей, значит, на тебе ответственности больше.

Во время экзамена я чувствовала волнение, переживала из-за времени, думала, что мне его не хватит. Когда писала обществознание, ушла самая последняя из аудитории, даже время уже вышло, и я не успела переписать два письменных задания. Все это действительно давит, когда видишь, что все уже все решили, все уже ушли, а ты сидишь и дописываешь, и ты не уверена в своих силах.

Анастасия Михайлова окончила школу в 2017 году. Фото: личный архив

Когда узнала, что в этом году перенесли ЕГЭ, в первую очередь я подумала, что им не повезло. С одной стороны, у них вроде больше времени для подготовки. С другой стороны, мне кажется, это лишний стресс. У нас все заканчивалось в июне, а сейчас в июле еще экзамены, потом ждать результаты - это лишнее время и нервы. Да и как такового лета у человека не получается, потому что мы-то в июле уже знали, куда точно поступаем по нашим баллам. Потом у нас был месяц, чтобы морально и физически подготовиться к учебе. У выпускников этим летом все без передышки.