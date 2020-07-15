По итогам первого полугодия РСХБ перечислил более 11 миллионов рублей на проекты по защите амурского тигра

С операций оплаты по картам «Амурский тигр» в 1-м полугодии 2020 года было перечислено более 11 миллионов рублей в АНО «Центр «Амурский тигр» в рамках программы «Их судьба в наших руках».

«Наша программа направлена на защиту уникального вида животных. Еще 100 лет назад амурские тигры полностью заселяли Дальний Восток, а сейчас находятся на грани исчезновения. Судьба одного из самых редких хищников планеты находится сейчас в руках человека. Возможность поучаствовать в таком добром деле доступна каждому клиенту нашего Банка – достаточно оплачивать свои покупки картой «Амурский тигр». За последние 5 лет популяция амурского тигра увеличилась на 15 процентов. Это лучшее доказательство того, что работа АНО «Центр «Амурский тигр» и оказываемая, в том числе Россельхозбанком помощь, дала результат», – рассказала Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Карты «Амурский тигр» присутствуют во всех сегментах карточных продуктов Россельхозбанка: кредитная, дебетовая, карта к вкладу, зарплатная, премиальная и т.д. Проект реализован совместно с АНО Центр «Амурский тигр» при поддержке Администрации Президента Российской Федерации в 2014 году.

Всего по итогам шестилетнего действия проекта Банк перечислил в АНО «Центр «Амурский тигр» более 93 миллионов рублей.

Россельхозбанк перечисляет 0,7 процента от каждой операции оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях картой «Амурский тигр» в защиту и поддержку уникального вида животных, находящихся на грани исчезновения. Средства идут на финансирование проектов по усилению борьбы с браконьерством, техническому оснащению служб охотничьего надзора и служб охраны особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока. Второе направление финансирования – это мероприятия, направленные на воспитание в обществе культуры бережного отношения к природе. В качестве пожертвования используются только средства Банка. Средства клиента на благотворительные цели не расходуются.

Для линейки карт «Амурский тигр» действует специальная программа лояльности, позволяющая получать кэшбек и скидки на покупки в различных магазинах, аптеках и других торговых точках. В 2019 году кредитная карта «Амурский тигр» получила премию «FRG Awords» как «Лучшая массовая кредитная карта с кэшбеком».

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.