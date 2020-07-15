Как увидеть комету Неовайз в Кузбассе

В небе над Кемеровом очевидцам удалось запечатлеть комету Неовайз.

- Свои снимки я сделал в полночь с 14 на 15 июля с помощью фотоаппарата, - рассказывает Павел Шубин. - Интересно, что глазу требуется очень долгая адаптация, чтобы увидеть ее. Звезды глаз видит, а комету - нет. Но если сфотографировать нужный район, на снимке она уже хорошо видна. Потом и глаз начинает привыкать, и наводить фотоаппарат становится куда удобнее. Но на фотографии все равно деталей больше. К радости от фотографий также добавляется понимание того, что в следующий раз эта комета вернется к нам только через тысячи лет.

До 30 июля, уточняют в Кемеровском планетарии, кузбассовцы могут наблюдать Неовайз около созвездия Большой Медведицы. Ориентиром станет ковш созвездия - комета будет под ним.

Наблюдать Неовайз можно с наступлением темноты - в районе полуночи - до рассвета.

СПРАВКА «КП»

Комету Неовайз можно увидеть в небе до 5 августа. Затем она станет менее яркой, и невооруженным глазом ее увидеть будет невозможно.

Открыли комету 27 марта 2020 года. В честь телескопа, который ее обнаружил, комета получила название C/2020 F3 NEOWISE.

Год назад Неовайз можно было разглядеть только в большие телескопы, а теперь наблюдать за кометой можно без биноклей и телескопов: четыре дня назад ее блеск достиг 1,4 звездной величины.

В следующий раз комету можно будет увидеть через 6800 лет.