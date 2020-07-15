2020-07-15T14:36:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 июля:

Самая актуальная информация о ситуации в регионе на утро 15 июля
Лия Гараева
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Комсомольская правда» рассказывает, что произошло в регионе на утро 16 июляКомсомольская правда» рассказывает, что произошло в регионе на утро 16 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Появилась свежая информация о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. «Комсомольская правда» рассказывает, что произошло в регионе на утро 16 июля.

По данным областного межведомственного оперативного штаба, на утро в Кузбассе на 49 человек увеличилось количество зараженных COVID-19. В итоге всего с начала пандемии в регионе диагностировали коронавирус у 2602 человек.

Статистика. Фото: Яндекс

Статистика. Фото: Яндекс

Но есть и те, кто уже выздоровел. За минувшие сутки их количество составило 68 пациентов. На данный момент успешно прошли лечение 1290 кузбассовцев.

К сожалению, есть и пациенты с коронавирусом, которые скончались. Сейчас их 15. В настоящее время 1297 пациентов лечатся от коронавируса в инфекционных стационарах медицинскую помощь оказывают.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7035 человек, - сообщили в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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