Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 июля:
Появилась свежая информация о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. «Комсомольская правда» рассказывает, что произошло в регионе на утро 16 июля.
По данным областного межведомственного оперативного штаба, на утро в Кузбассе на 49 человек увеличилось количество зараженных COVID-19. В итоге всего с начала пандемии в регионе диагностировали коронавирус у 2602 человек.
Статистика. Фото: Яндекс
Но есть и те, кто уже выздоровел. За минувшие сутки их количество составило 68 пациентов. На данный момент успешно прошли лечение 1290 кузбассовцев.
К сожалению, есть и пациенты с коронавирусом, которые скончались. Сейчас их 15. В настоящее время 1297 пациентов лечатся от коронавируса в инфекционных стационарах медицинскую помощь оказывают.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7035 человек, - сообщили в оперативном штабе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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