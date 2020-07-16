2020-07-16T10:33:33+03:00
Общество

В Кузбасс придет жара до +33 градусов

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Ирина АВТУШКО
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В Кузбасс придет жара до +33 градусовВ Кузбасс придет жара до +33 градусовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кузбасс в ближайшие дни придет жара до +33 градусов. Об этом сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на пятницу, 17 июля, по области ожидается +12… +17 градусов, местами +7… +12. Днем потеплеет до +26… +31 градуса, правда, в отдельных территориях местами будет +21…+26.

В субботу ночью синоптики прогнозируют +11… +16 градусов, днем воздух прогреется до +24…+29, в отдельных районах ожидается +19… +24.

В ночь на воскресенье столбики термометров покажут +12… +17 градусов, днем ожидается +25… +30.

В понедельник, 20 июля, синоптики обещают жителям региона +14… +19 градусов ночью и +28… +33 днем.

Все эти дни будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13-14 метров. Дни пройдут преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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