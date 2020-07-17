Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

В некотором царстве, в некотором государстве…

Отправляемся в волшебную страну сказок.

Каждому из нас знаком сказочный мир с его волшебными существами - Жар-птицей, Коньком-горбунком, Бабой-ягой, Хозяйкой Медной горы, кикиморами и русалками… Затаив дыхание, мы в детстве слушали эти сказки, едва научившись складывать буквы в слова - читали волшебные истории. Древняя мудрость народа, отраженная в сказках, тесно переплетается и с современным Кузбассом. Сегодня, накануне его 300-летия, родители по-прежнему рассказывают малышам сказки, дети читают волшебные истории, да и взрослые время от времени не прочь побаловать себя несерьезной литературой.

Так получилось и в этот раз. Художники, входящие в объединение «Сибирские просторы», создали экспозицию «В некотором царстве, в некотором государстве». Выставка посвящена 15-летию объединения художников и 140-летию писателя Павла Бажова. В нее вошли 34 полотна 14 авторов из двух городов. В каждом - свое, особенное видение сказок и сказов. На полотнах представлены герои и образы русских народных сказок, сказок Александра Пушкина, Валентина Катаева, Павла Бажова.

Дополняет волшебный мир «Калейдоскоп русских народных сказок» - лоскутное шитье Ираиды Зиновьевой. В ее калейдоскоп вошли иллюстративные картины к сказкам: «По щучьему велению», «Бычок, смоляной бочок», «Крошечка-Хаврошечка», «Ловись рыбка и мала, и велика», «Курочка Ряба», «Лиса и рак».

Вы можете посмотреть выставку как самостоятельно - в окнах музея, так и увидеть ее открытие в записи.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Выставка в окнах музея

А посмотреть выставку онлайн можно здесь >>

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Новая жизнь старого дома

Смотрим по-новому на один из немногих сохранившихся купеческих особняков.

Старый центр города Новокузнецка хоть и называется так, а все же не является историческим центром города. Несколько столетий назад Кузнецк располагался на правом берегу Томи - там, где находится современная территория Кузнецкого района. Да и сейчас, накануне 300-летия Кузбасса, здесь по-прежнему имеются отголоски прошедших времен. Так, один из немногих сохранившихся до наших дней купеческих особняков сегодня известен по имени его последнего владельца - купца II гильдии Алексея Егоровича Фонарева, который жил в 1853-1915 годах.

Этот дом на протяжении почти всего ХХ века ремонтировали, перестраивали, меняли. В конце концов он утратил некоторые исторические детали. Но в 1986 году многое изменилось. В тот год в Кузнецком районе начались работы по формированию особой историко-мемориальной зоны, в которую вошел и Дом купца Фонарева. О том, как дом возвращался к прежнему виду, и рассказывает выставка.

На выставке представлены документы по реставрации дома, исторические фотографии. Выставка интересна необычной темой и актуальностью: в 2019 году началась подготовка к новому проектированию реставрации и приспособления здания.

Дом купца Фонарева

ул. Водопадная, 19, т.: (3843) 37-38-33

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье, с 10.00 до 17.00

Цену билетов уточняйте в музее

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Документальная пьеса Юлии Ионушайте «Расходные материалы» была написана 20 апреля 2019 года во время «Библионочи в Герценке». Фото: Кадр видео Новокузнецкого драматического театра

Расходные материалы

Разбираемся с тем, что происходит вокруг.

Если взять бинокль и внимательно посмотреть вокруг, можно увидеть много интересного. Издалека в человеке не заметишь ни доброту, ни агрессивность, ни интеллектуальность. А обратишь внимание на совершенно другие приметы, внешние. Сигареты, круглое лицо, черное пальто, часы, пиджак. Цвет одежды или звук голоса. И вот чьи-то сыновья, отцы, мужья, дочери, жены и матери различаются меж собой лишь лампасами, каблуками, цветом волос, мобильным…

Сколько их проходит мимо? Куда они идут, зачем? О чем думают? Пока лирический герой - точнее, героиня - наблюдает за тем, что происходит на улице, день плавно перетекает в вечер. И вот уже небо отражается в стеклах припаркованных машин, а потом постепенно наступает тишина, все ярче горят фары проезжающих автомобилей…

Документальная пьеса Юлии Ионушайте «Расходные материалы» была написана 20 апреля 2019 года во время «Библионочи в Герценке», в рамках проекта «Культурный изолятор». Спустя год проект Новокузнецкого драмтеатра «Терраса» представил этот текст в формате читки. Читает же ее Юлия Нагайцева, актриса Новокузнецкого драматического театра. Кстати, театр продолжает культурные традиции Кузбасса, заложенные многие годы назад. И сегодня, накануне 300-летия Кузбасса, Новокузнецкий драматический театр идет в ногу со временем и по-прежнему удивляет зрителя новинками, свежим взглядом и открытостью.

Посмотреть документальную пьесу онлайн можно здесь >>

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На выставке в Кузнецкой крепости представлен богато иллюстрированный исторический материал. ФОТО: Кадр видео музея-заповедника «Кузнецкая крепость»

Забытые промыслы России

Знакомимся со знаменитой росписью металлических подносов в Нижнем Тагиле и Гжели.

Во все времена русские люди имели особый талант: видеть красоту окружающего мира и отображать ее в рисунке. И сейчас, накануне 300-летия Кузбасса, музей-заповедник «Кузнецкая крепость» знакомит жителей Новокузнецка и региона с забытыми промыслами, которые когда-то были популярны.

Промысел расписных металлических подносов возник в середине XVIII века в Нижнем Тагиле, что на Урале. Он был неразрывно связан с историей сталелитейных заводов семьи Демидовых. В конце XVIII - середине XIX века тагильский подносной промысел был в самом расцвете. Расписанные по заказам Демидовых подносы отправлялись не только на ведущие российские ярмарки, но и во дворцы двух столиц России. К слову, изначально в мастерской, где позже расписывали подносы, производили табакерки, коробочки и подносы из папье-маше.

На выставке в Кузнецкой крепости представлен богато иллюстрированный исторический материал, а также образцы жостовских и тагильских подносов 80-х годов XX - начала XXI века из частных коллекций.

Увидеть выставку можно как лично - в музее, соблюдая все меры предосторожности, принятые из-за пандемии коронавируса, так и на видео, снятом музеем-заповедником.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник – пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье, с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

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специалист Новокузнецкого краеведческого музея Елизавета Звягинцева расскажет о том, что добывают в Кузбассе - кроме угля. ФОТО: Кадр видео Новокузнецкого краеведческого музея

Что такое «Агатовая радуга»?

Узнаем, что добывают в Кузбассе - кроме угля.

В 1721 году Михайло Волков открыл, а Берг-коллегия документально зафиксировала месторождение угля на территории, которая сейчас называется Кузбассом, 300-летие которого мы будем отмечать в следующем году.

На всю Россию и далеко за ее пределами Кузбасс известен как одно из крупнейших месторождений угля. Впрочем, недра региона богаты не только им. В Кузбассе добывают золото, серебро, железо, алюминий, марганец, цинк, свинец, медь, титан, хром, вольфрам, молибден, ртуть, сурьма, уран, торий - более 90 месторождений и 20 рудопроявлений сконцентрированы в основном в районах Горной Шории и Кузнецкого Алатау. Кроме того, имеются месторождения флюсовых известняков, доломитов, талька, мрамора, графита, асбеста, керамзита и многого другого.

Где именно расположены месторождения, где нет смысла искать уголь, каковы запасы различных месторождений и как их открывали? Что же за агатовая радуга и где находится уникальная коллекция агатов? Обо всем этом расскажет специалист Новокузнецкого краеведческого музея Елизавета Звягинцева.

Отправляемся в Новокузнецкий краеведческий музей - сюда >>