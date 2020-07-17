Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Вспомнить детство и забыть

Отправляемся в очередную виртуальную гостиную.

Многие люди за всю 300-летнюю историю Кузбасса внесли вклад в его культуру, и деятели кино - не исключение.

Кемеровская областная библиотека продолжает цикл виртуальных гостиных, и в очередной гостем стал известный кинооператор, режиссер документального кино, человек, который многие годы своей интересной жизни отдал кузбасскому телевидению, - Юрий Светлаков.

Долгое время Юрий Яковлевич работал на кафедре фотовидеотворчества Кемеровского государственного института культуры. Общий стаж его работы - 60 лет, а в профессии кинооператора и режиссера - 44 года. Пожалуй, в Кузбассе нет телезрителя, который не вспоминал бы с ностальгией его интереснейшую авторскую программу «Шаг за горизонт». Труд Юрия Светлакова высоко оценен земляками: он удостоен ордена «Доблесть Кузбасса». Юрий Яковлевич тщательно сохраняет и популяризирует жизнь и историю Кузбасса в виде документальных кадров своих фильмов, фотографий и книг. Во многом для этого почетный читатель главной библиотеки Кузбасса в январе 2008 года создал клуб любителей документального кино «Свет», который активно работает и поныне.

Юрий Светлаков - автор многих книг: «Киноленты памяти», «Съемщик», «Семейный альбом», «Кемеровское телевидение», «Дом поэта», «Сибиряки-добровольцы» и другие.

На творческой встрече в литературной гостиной обсуждались самые дорогие для Юрия Яковлевича книги - авторская «Вспомнить детство и забыть» и книга Слободянюка и Сухановского «Звездные дети Победы» о многих известных кузбассовцах.

Отправляемся в виртуальную гостиную с Юрием Светлаковым - сюда >>

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Контактный зоопарк «Страусиное ранчо» вновь работает после карантина. Фото: Соцсети

Пернатые, усатые, хвостатые…

Отправляемся на страусиное ранчо.

Природа Кузбасса, который в следующем году отметит свое 300-летие, богата и разнообразна. Правда, вот страусы в холодном угольном крае никогда не водились. Но это не беда - пернатых можно встретить на самом настоящем страусином ранчо.

Контактный зоопарк «Страусиное ранчо» вновь работает после карантина. Общение с животными, катание на пони, багги, квадроцикле, тарзанке, зимой детский снегокат и горка - да, это все можно найти здесь! Устройте для себя и своих близких незабываемое путешествие на ранчо.

По приезде гости точно не останутся равнодушными, ведь животных можно погладить, покормить, сфотографироваться с ними! Немаловажно то, что ранчо находится на свежем воздухе, что отлично сказывается на животных, а люди вместе с ними могут отдохнуть от городской суеты. На ранчо гости встретятся с приветливыми морскими свинками, черепашками, милыми кроликами, пятнистыми оленями, добрыми маралами, любвеобильными козочками, белочками, с множеством разнообразных птиц, а также с эксклюзивом - африканскими и австралийскими страусами, которые стопроцентно вызовут восторг у любого взрослого и ребенка!

Контактный зоопарк «Страусиное ранчо»

г. Кемерово, деревня Журавлево, т.: (384-2) 76-11-30

Понедельник - воскресенье, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 150 до 200 рублей, дети до трех лет - бесплатно

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На мастер-классе всем желающим будет предоставлена возможность изготовить своими руками сувенир в национальном стиле. Фото: Соцсети

Народные узоры

Отправляемся на познавательный мастер-класс.

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества приглашает кемеровчан на мастер-класс «Народные узоры».

Ведущий расскажет о русском декоративно-прикладном искусстве - самобытном явлении, не имеющем аналогов в мировой культуре. На мастер-классе всем желающим будет предоставлена возможность изготовить своими руками сувенир в национальном стиле. Каждый участник сможет сам выбрать узор для своей работы и при помощи акриловых красок нанести его на заготовку.

Изготовление сувенира потребует усидчивости и аккуратности. Мастер-класс не только познакомит с национальными узорами одежды народов, проживающих на территории Кузбасса (а за 300-летнюю историю их здесь поселилось очень много!), но и будет способствовать развитию мелкой моторики рук.

Мастер-класс пройдет в читальном зале на траве с соблюдением всех требований безопасности.

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21а, т.: (384-2) 32-46-90, 36-02-53

16 и 23 июля, начало в 14.00

Вход свободный

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Музыкальный театр Кузбасса имени Александра Боброва приглашает зрителей на виртуальную оперетту «Мистер Икс». Фото: Кадр спектакля

Кто вы, мистер Икс?

Отправляемся на виртуальный спектакль.

Музыкальный театр Кузбасса имени Александра Боброва - одно из старейших культурных учреждений области - приглашает зрителей на виртуальную оперетту «Мистер Икс».

У одной из самых известных и любимых оперетт Имре Кальмана существуют разные варианты либретто. Нынешняя постановка на сцене музыкального театра связана с именем заслуженной артистки РФ Инары Гулиевой. В один из вариантов либретто она внесла свои коррективы и свой вариант воплотила на сцене театра.

Постановка, которая ждет кемеровчан, про человека в маске и даму из высшего общества, обрела стройность и четкость: любовь, преодолевающая не только общественные предубеждения, но и человеческое коварство и подлость, торжествует. Это становится возможным еще и потому, что рядом с героями живут настоящие друзья, готовые в любую минуту прийти на помощь.

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>

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Перекресток культур

Узнаем больше о культуре родного края.

С 17 июля в Кузбассе стартует проект «Перекресток культур», который будет проходить до самой осени. Главная его цель - показать достижения культуры и искусства Кузбасса жителям всего региона, самых отдаленных его территорий. А еще - охранять, развивать и популяризировать традиционную народную культуру. А ей уже без малого 300 лет!

Первой остановкой цикла экспедиционных культурных мероприятий станет село Шестаково Чебулинского района. Поездка станет отличным путешествием для всей семьи.

Здесь пройдут пленэры с участием членов Союза художников Кузбасса, музыкально-литературная гостиная с участием членов Союза писателей России, мастер-классы по изготовлению мягкой игрушки, вязанию крючком, плетению плетня из лозы. В программе также будут народные игры и забавы, спортивные состязания, мастер-класс по вождению кукол и спектакль от артистов Театра кукол Кузбасса имени Гайдара, а также выступление артистов Государственной филармонии Кузбасса.

Чебулинский район, деревня Шестаково (поляна около деревни)

18 июля, начало в 12.00

Вход свободный