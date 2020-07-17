Второй корпус кадетского училища сдадут к сентябрю

В областном центре полным ходом идут работы по строительству второго корпуса президентского кадетского училища. И уже в сентябре его займут вновь прибывшие пятиклассники.

Приемная кампания в КемПКУ стартовала 10 июля. В училище поступят 120 пятиклассников со всей страны. Кадеты будут жить в одном из двух новых спальных корпусов, которые планируется построить к началу учебного года.

- Вступительные испытания проходят в формате онлайн. С каждым кандидатом проводят собеседование эксперты. Убедился, что у ребят большое желание стать кадетами, настроены они решительно. Сейчас завершается второй этап строительства училища, идет благоустройство окружающей территории. Строители, руководство училища, муниципалитет создают кадетам самые лучшие условия для жизни, развития и успешной учебы, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который побывал на строительной площадке.

Поступившие в этом году кадеты будут жить в одном из двух новых спальных корпусов. Фото: пресс-служба АПК

КОНКРЕТНО

Что будет построено

К началу нового учебного года на территории училища построят два трехэтажных спальных корпуса на 480 учащихся и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и бассейном. Эти работы планируется завершить к 25 июля.

Сейчас строители обустраивают паро- и теплоизоляцию на кровле физкультурно-оздоровительного комплекса, укладывают мембрану, монтируют керамическую плитку, занимаются отделкой внутренних помещений. Ежедневно на строительной площадке работают более 400 человек и 35 единиц техники.

Также на радость и воспитанникам, и простым горожанам преображается территория, прилегающая к Кемеровскому президентскому кадетскому училищу. Рядом с танком Т-34, установленным на постаменте у входа в училище, будет организовано общественное пространство с архитектурной группой в память о кузбассовцах-участниках Великой Отечественной войны.

ПЕРСПЕКТИВЫ

До конца года построят и отремонтируют 300 километров дорог

В регионе планомерно развивают дорожную сеть.

В Кузбассе до конца текущего года запланировано построить и отремонтировать около 300 километров дорог. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Масштабные проекты

В числе запланированного объема работ 92 километра - это ремонт федеральной трассы Р-255 «Сибирь» на сумму 2 миллиарда рублей, 136 километров дорожной сети - это работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» общей стоимостью свыше 6 миллиардов рублей. Также будет построено и отремонтировано 70 километров муниципальных дорог за счет субсидии из областного бюджета в размере 1,2 миллиарда рублей.

- Мы планомерно и системно развиваем дорожную сеть Кузбасса, строим и ремонтируем не только крупные трассы, но и муниципальные дороги между сельскими населенными пунктами. На прошлой неделе сдали первый крупный объект - модернизированную трассу Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк. Впереди пуск движения по транспортному обходу Мариинска, ремонт федеральной трассы «Сибирь». Контролируем, чтобы работы на всех этапах выполнялись качественно, с учетом особенностей ландшафта и сибирского климата, - отметил глава региона.

В регионе строят и ремонтируют не только крупные трассы, но и муниципальные дороги между сельскими поселениями. Фото: пресс-служба АПК

Работы за счет региона

На средства областного бюджета в настоящее время ремонтируются дороги в Яшкинском муниципальном округе и Осинниках. Так, в поселке Яшкино ведутся работы на центральной улице Гагарина: дорожники установили бордюры, отфрезеровали участок проезжей части, подготовив его к укладке асфальта. В Осинниках обновляют участки улиц Ефимова, Революции и Кирова. Там снимут старый асфальт и уложат новое асфальтобетонное покрытие, создадут тротуары, заменят освещение, поставят четыре остановки. Завершить ремонт в обоих муниципалитетах планируется до конца августа.

Также в августе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано семь километров дороги Панфилово - Крапивинский - Борисово в Крапивинском муниципальном округе. А в 2021 - 2022 годах планируется отремонтировать еще 10 километров дороги. Это будет первый основательный ремонт за 45 лет с момента открытия движения. На данный момент подрядчик уже снял старое дорожное покрытие, специалисты уложили нижний выравнивающий слой и приступили к укладке верхнего слоя асфальта. В дальнейшем на трассе заменят барьерное ограждение на подходе к мосту и дорожные знаки. В 2021 году планируется отремонтировать еще шесть километров дороги, а в 2022-м - оставшиеся четыре. В целом за три года на финансирование объекта будет направлено 284 миллиона рублей из областного бюджета, в том числе 100 миллионов в этом году.

ЦИФРА ДНЯ

228 солнечных электростанций начнут работать в Горной Шории 9 августа.

Теперь 38 труднодоступных поселков будут обеспечены электроэнергией.

Для местных жителей солнечные панели и их установка будут бесплатными. Электростанции появятся благодаря региональной программе электрификации Таштагольского района с помощью возобновляемых источников энергии. На ее реализацию выделено более 50 миллионов рублей из областного и муниципального бюджетов.

На установку такой электростанции уходит около двух часов. Срок использования аккумулятора - 10 лет, а сами солнечные панели прослужат до 25 лет. Такая установка вырабатывает круглосуточно 2,5 - 3 кВт электроэнергии. Этой мощности достаточно для работы бытовой техники.