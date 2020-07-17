ЕГЭ в условиях пандемии: как школьники Кузбасса сдают экзамены

В помещениях, где выпускники сдают экзамены, проходят специальную санитарную обработку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году июль для одиннадцатиклассников стал месяцем сдачи ЕГЭ. Как проходит экзамен в новых сложившихся условиях, связанных с пандемией, рассказала kp.ru выпускница юргинского лицея Валерия Авхимович.

- Лера, никому еще не приходилось сдавать экзамены в условиях пандемии, вы - первопроходцы. Как это было? Много людей должно собраться в одном здании - тут толкучки не избежать.

- Во-первых, в этом году ЕГЭ по русскому языку проводился в течение двух дней. Это было сделано для того, чтобы большое количество людей распределить и отправить на экзамен не такой толпой. То есть одни школы сдавали в один день, другие - в другой. Но и это не все. Чтобы не все школы города пришли в один момент на ЕГЭ и чтобы не было той самой толкучки, нам назначили точное время, к которому мы должны прийти на экзамен: 9.00-9.05. Именно в это время нас запускали в аудиторию. Потом мы уже в аудитории ждали начала экзамена.

- А в аудитории как было?

- Всюду была разметка, которая обеспечивала безопасную дистанцию. К тому же на руки нам нанесли дезинфицирующие средства. И в аудитории работали кварцевые лампы: их включили до начала экзамена. Маски и перчатки мы не надевали. А вот все сотрудники были в масках, перчатках. Те, кто сидел с нами в аудитории во время экзамена, все четыре часа находились в масках. Даже немного жаль их было.

- В аудитории было столько же людей, как и раньше?

- Нет, если раньше в каждой аудитории было примерно 15 человек, то сейчас около семи, то есть в два раза меньше. Парты стояли в шахматном порядке, на расстоянии примерно 1,5 метра друг от друга.

Если кто-то выходил в туалет, то, когда возвращался обратно в аудиторию, ему дезинфицировали руки. Конечно, это быстро происходит, но все же трата времени. А на экзамене каждая секунда дорога.

- Каждый экзамен вызывает волнение, а в таких условиях, наверное, вообще нелегко их сдавать.

- Конечно, все это и отвлекает, и давит на тебя. Мы же учились дистанционно, а тут приходишь в лицей и видишь людей в масках. Как-то становится не по себе. Психологически не очень легко в таких условиях сдавать экзамен. Но мы справились.