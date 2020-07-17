2020-07-17T12:48:34+03:00
Общество

С начала купального сезона в Кузбассе утонули 25 человек

Среди них шестеро детей
Алина ТКАЛЕНКО
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Купаться в водоемах дети должны под присмотром взрослых.Купаться в водоемах дети должны под присмотром взрослых.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Ежегодно на водоемах Кузбасса тонут и взрослые, и дети. Следственное управление Следственного комитета РФ по Кемеровской области отмечает, что большинство смертей происходит по причине алкогольного опьянения среди взрослых и отсутствия родительского контроля за детьми.

С 1 мая по 6 июля этого года в Кузбассе выявлено 25 летальных случаев на воде, шесть из которых связаны с детьми. По информации Главного управления МЧС России по Кемеровской области, за аналогичный период прошлого года погибших было 18. На количестве несчастных случаев этого года сказалась теплая погода в мае и ранние каникулы. Только с 1 июня по 15 июля зарегистрировано 13 случаев летального исхода.

- Тонущего человека нужно спасать, и для этого подходят любые способы, - говорит старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Скрипнюк, - можно взять подручные средства - длинную палку, тросик, спасательный круг или ветку и протянуть ее тонущему человеку. Но не всегда это все есть под рукой. Поэтому зачастую необходимо спасать человека непосредственно из воды. Но надо помнить, что это очень сложно и опасно на самом деле. Даже очень хорошо плавающие люди иногда тонут при спасении утопающего. Нужно знать, как спасать, когда спасать. Нужно уметь правильно освобождаться от захватов. Но медлить не стоит: в первые минуты утопления человека можно спасти в 90 процентах случаев. Если человек пробыл под водой 6-7 минут - 1-3 процента людей еще можно вернуть к жизни. В любом случае не нужно останавливаться, нужно спасать до последнего.

КОНКРЕТНО

Три главные причины гибели людей на водоемах:

1.Употребление алкоголя во время отдыха у воды. Нетрезвые люди начинают переоценивать свои силы и возможности, ведут себя неосторожно, и это приводит к трагедии.

2.Купание в несанкционированных местах. Люди не знают силу течения, температуру воды. Человек ныряет в холодную воду, у него начинаются судороги и останавливается сердце. Многие ныряют в воду, не зная дна. Зачастую на дне несанкционированных водоемов есть арматура. В таком случае прыжок в воду приводит к летальному исходу.

3.Дети купаются без контроля взрослых. Очень часто все три причины оказываются связанными. Семья выезжает на отдых в незнакомое место, там родители употребляют алкоголь и оставляют детей без присмотра, и происходит трагедия.

ВАЖНО

Что делать, если человек тонет

Старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Скрипнюк рассказывает, как помочь тонущему человеку.

1. Немедленно вызвать скорую помощь.

2. Если хорошо умеете плавать и спасаете человека в воде, подплывайте к утопающему со спины. Когда человек тонет, он старается спасти себя любыми средствами, видит в подплывшем островок спасения и вцепляется в него. Это опасно для спасающего, так как он тоже может нахлебаться воды и уйти на дно. Если утопающий схватил вас и не позволяет вам выбраться из его объятий, нужно сделать глубокий нырок под воду: в этом случае он вас отпустит. После этого можно делать вторую попытку.

3.Тонущего человека можно ухватить тремя способами: за волосы, можно завести руки за спину и провести правую руку под локтями и захватить человека сзади. Таким образом, одна рука будет свободна, и вы сможете плыть, транспортировать человека. И третий способ: подплываете со спины, обхватываете тонущего правой рукой, то есть с правой стороны шеи и заводите руку под левую подмышку, и таким образом транспортируете на берег человека.

4.Если человек нахлебался воды и потерял сознание, на берегу его нужно положить на ровную поверхность на левый бок. В таком положении он откашляется, придет в себя и будет ждать скорую помощь.

5.Если человек находится в состоянии клинической смерти, необходимо проверить у него пульс, очистить ротовую полость от тины, освободить легкие от воды. Для этого перевешиваем тело через колено, голова оказывается ниже грудной клетки, и вода сможет вылиться из легких.

6.После этого человека укладываем на спину и переходим к реанимационным действиям. Лучше, чтобы помощь оказывали два человека: один проводит непрямой массаж сердца, а другой - искусственную вентиляцию легких.

7.После реанимационных действий больного нужно срочно доставить в больницу в реанимационное отделение. Сделать это нужно обязательно, независимо от того, как чувствует себя пострадавший.

ИСТОЧНИК KP.RU

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