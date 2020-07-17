Про хорошего священника, прощение и возможность стать счастливым

Сейчас, когда люди больше находятся дома, нежели на улице, у них появляется больше времени и возможностей для размышления об устройстве нашего мира и порядка вещей в нем. Часто ли мы задумывались о том, что есть вера и для чего она существует, где грань между верой и фанатизмом, верой и церковью? Думаю, что каждый из нас так или иначе сталкивался с подобными вопросами, но из-за внешней суеты, страха или других моментов рассуждения об этом мы обычно откладываем. И вот фильм Джона Майкла Макдонаха «Голгофа» - один из тех, который я бы посоветовал вам посмотреть, чтобы прочувствовать, что значит быть на самом деле священником и как цинизм и безразличие в людях порождают апатию.

Спасти от самих себя

Изначально сам режиссер фильма говорил, что он хочет снять просто историю о хорошем священнике, ведь в свете событий, касающихся педофилии в католической церкви, массовая культура стала агрессивно смотреть на все, что связано с церковью. Но есть одна беда, если мы уничтожаем церковь, то сможем ли мы отличить ее от веры, и что вообще значит слово «вера»? Дело в том, что именно священник в этом небольшом приходе, в совершенно маленьком городке, постоянно пытается бороться за душу своих прихожан. Он не унижает или пугает их проповедью, а лишь пытается помочь, спасти от самих себя. Но вот дилемма, он сам не знает, как их спасти.

Если человек не идеал, не пророк, а просто обычный мужчина, который сам не без греха, то как он может спасти? И вот в самом конце он, кажется, находит ответ, но перед тем, как дойти до него, ему приходится самому осознать собственную кончину, которая ждет его ровно через неделю, в воскресенье. Ему придется взойти на Голгофу. Ответить за грехи других. Заплатить за то, что сделали другие, не он. Поначалу он пытается не замечать грядущей смерти, просто живет своей жизнью, пытаясь решить обыденные проблемы паствы.

Здесь мы и знакомимся со всеми жителями, которые так или иначе отрицают церковь, ненавидят ее и даже винят во всех бедах. Но эти люди не видят себя и то, что они делают со своей жизнью, как уничтожают ее своими руками. Кто-то погряз в апатии к жизни и готов «изгадить» все, другой не знает, что делать со своей жизнью, а третья разрушает брак, не пытаясь понять, что не так.

Этот фильм прежде всего о людях и тех проблемах, которые они не хотят признавать. Как они не замечают, насколько глубоко упали в пропасть и то, как один человек пытается хотя и не идеально, иногда даже со срывами, но спасти их.

О цинизме доктора, который спокойно рассказывает трагичную историю о мальчике, ставшем «овощем» лишь по воле случая, так как врач не рассчитал дозу. И ответ на вопрос, зачем он это рассказал, так и не ясен.

Кажется, что все в этом городке находятся в бреду или аду, они ненавидят церковь, но что важнее, они ненавидят себя.

Говорить на равных

Для того чтобы быть святым отцом, нужно иметь много качеств, и очень печально, когда один молодой священник приобретает блеск в глазах лишь при слове «пожертвование», не отдавая себе отчета, что за человек жертвует и почему. Это, как говорилось в самом фильме, «новое духовенство», которое на самом деле не имеет этого призвания.

Для того чтобы быть священником, нужно понимать людей, говорить с ними на равных, нужно, с одной стороны, проникнуться их жизнью, принять их такими, какие они есть, - с их несовершенством, болью, слушать их, просто быть рядом с ними, быть готовым ответить на их мольбу. Понимать их, но не навязывать свою волю.

Человек не идеален, и хороший священник понимает это. Но часто сами люди уничтожают всякие мосты с человеком, который думает о них, и это погружает их лишь в большую пучину собственного несовершенства. Каждый из этих людей остался тем же, кем и был изначально, не сделал никаких выводов, но были и те, кто смог пройти свой путь и стать немного другим.

Тот же богач бизнесмен, который всяческими способами глушил собственную апатию и не хотел признавать своих страхов и несостоятельности, смог открыться и стать лучше.

Дочь священника, что потерялась в этом мире, и еще чуть-чуть - и могла полностью сорваться, тоже смогла стать другой и понять, что прощение и есть высшее чувство.

Простить себя и остальных

Можно сказать, что именно прощение и есть основа этого фильма. Ведь без этого чувства невозможно стать по-настоящему счастливым. Все люди в этом городе были пропитаны страхами или злобой, но именно те, кто смог простить себя и остальных, изменились, ну а остальные так и продолжали играть свою роль. Что изменилось после воскресенья, стали ли остальные люди другими, смогли ли они стать лучше или погружались лишь глубже, мы не знаем. Это как вечные вопросы бытия, на которые нет ответа, но, возможно, однажды мы сможем что-то изменить и стать лучше себя сегодняшних.