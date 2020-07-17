2020-07-17T14:14:11+03:00
Общество

Озеро вместо разреза: «Стройсервис» создаст в Кузбассе новую зону отдыха

Новое озеро появится в Новокузнецком районе
Яков КРЫМСКИЙ
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Компания «Стройсервис» планирует создать в Кузбассе новую зону отдыха с озером. Фото: АО "Стройсервис"Компания «Стройсервис» планирует создать в Кузбассе новую зону отдыха с озером. Фото: АО "Стройсервис"
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Компания «Стройсервис» на месте разреза планирует создать в Кузбассе комфортную зону отдыха с озером.

В 2020 году в Новокузнецком районе заканчивается отработка лицензионного участка «Березовский Южный», и компанией разработан проект дальнейшей рекультивации данного участка, но не обычной, а социальной. Это значит, что нарушенный ландшафт не просто восстановят, но и превратят это место в рекреационную зону.

Стоит отметить, что подобный опыт у «Стройсервиса» уже есть. В 2015 году угольщики провели единственную в Кузбассе рекультивацию иловых отвалов в поселке Гавриловка Гурьевского района, образованных еще во времена Екатерины II. В дальнейшем на этом месте была построена зона отдыха «Салаирские Плесы», оборудованная пляжем для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас это место хорошо известно не только кузбассовцам, но и гостям из других регионов.

На месте новой зоны отдыха планируется засыпать основную часть выработки породой с нового участка «Березовский Центральный», который от ближайшего населенного пункта удален на полтора километра. Специалисты отмечают, что так будут минимизированы объемы площадей под внешние отвалы. После этого будет создан необходимый ландшафт, проведен биологический этап рекультивации, разработан сам проект места отдыха.

Создание мест для отдыха всей семьей - это новый подход к рекультивации земель. Фото: АО "Стройсервис"

Создание мест для отдыха всей семьей - это новый подход к рекультивации земель. Фото: АО "Стройсервис"

В компании отмечают, что на месте бывшего разреза будет озеро, где можно искупаться и порыбачить. Инфраструктура для активного отдыха и развития малого бизнеса тоже предусмотрена, поэтому со временем это место может стать хорошим вариантом для организации семейного отдыха.

-Считаю такой подход к рекультивации самым лучшим, - оценил проект заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, - Конечно, высаживать растения на местах угледобычи тоже хорошо, но создавать новые, комфортные и современные места отдыха - это уже совсем другой подход к восстановлению нарушенных земель.

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