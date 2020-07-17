Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 июля

Рассказываем последнюю информацию о ситуации с коронавирусом, которая сложилась на 18 июля.

По данным областного межведомственного оперативного штаба, на утро в Кузбассе на 45 человек увеличилось количество зараженных COVID-19. В итоге всего с начала пандемии в регионе диагностировали коронавирус у 2695 человек.

Но есть и те, кто уже выздоровел. За минувшие сутки их количество составило 73 пациента. Всего на данный момент успешно прошли лечение 1410 кузбассовцев.

Летальных случаев за минувшие сутки зафиксировано не было. Таким образом, число умерших от коронавируса пациентов по-прежнему 16.

В настоящее время 1269 пациентов продолжают получать лечение в инфекционных больницах. Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6021 человек.

Статистика. Фото: Яндекс

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