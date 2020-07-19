2020-07-19T15:39:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 июля:

Самая актуальная информация о ситуации в регионе на утро 20 июля
Лия Гараева
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«Комсомольская правда» получила последнюю информацию, связанную с ситуацией с коронавирусом в Кемеровской области«Комсомольская правда» получила последнюю информацию, связанную с ситуацией с коронавирусом в Кемеровской областиФото: Олег УКЛАДОВ
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«Комсомольская правда» получила последнюю информацию, связанную с ситуацией с коронавирусом в Кемеровской области. Делимся с вами статистикой на 20 июля.

По данным областного межведомственного оперативного штаба, на утро в регионе увеличилось количество зараженных COVID-19 на 52 человека. Всего уже диагностировали коронавирус у 2796 человек.

В настоящее время 1263 пациента продолжают получать лечение в инфекционных больницах. Еще 5735 человек находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

Однако есть и те, кому удалось вылечиться.. За минувшие сутки их количество составило 56 пациентов, а всего успешно прошли лечение 1515 кузбассовцев. Они уже находятся дома и не представляют опасности для здоровых людей. К сожалению, есть и те, кому не удалось пережить это заболевание. На сегодняшний день общее число умерших достигло 18 человек.

Статистика. Фото: Яндекс

Статистика. Фото: Яндекс

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ИСТОЧНИК KP.RU

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