В Кузбассе в выходные утонули трое детей и взрослый

В Кузбассе, по сообщению регионального Следкома, в минувшие выходные утонули трое детей.

Первый случай произошел в Тайге. 19 июля 11-летний мальчик с 9-летним братом днем гуляли на улице. Их мать не знала, что сыновья решили пойти купаться на озеро. Когда вечером мальчики не вернулись домой, женщина обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении детей. В ходе поисков были установлены двое друзей пропавших детей, которые рассказали о том, что они утонули в озере. Во время осмотра на берегу водоема обнаружилась одежда мальчиков.

- Сегодня водолазами тела детей были найдены и подняты на поверхность. По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили в ведомстве.

Второй случай произошел в Юргинском районе, также в воскресенье. 9-летний мальчик с родителями отдыхал у реки Томи. Пока взрослые занимались обустройством места на берегу, ребенок находился в воде на расстоянии около одного метра. Через какое-то время мать мальчика заметила, что он стал тонуть и его сносит течением.

- 48-летний мужчина попытался спасти ребенка, вытолкнуть его на мелководье, но сам стал тонуть. Прибывшие сотрудники МЧС подняли тело мальчика из воды, поиски тела мужчины продолжаются, - сообщили в Следкоме.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.