Борис Листов принял участие в открытии селекционно-генетического центра и животноводческого комплекса в Калининградской области

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 16 июля приняли участие в торжественных церемониях открытия селекционно-генетического центра и животноводческого комплекса, которые входят в состав АПХ «Залесье».

Это первый в России селекционно-генетический центр в молочном скотоводстве, соответствующий высоким международным стандартам и созданный совместно с немецкими компаниями RBB и Masterrind. Центр ООО «Интерген Рус» займется углубленной работой по совершенствованию голштино-фризской породы КРС с использованием передовых селекционных и биотехнологических методов. Генетический материал, создаваемый на предприятии, заменит поставляемый из Германии, что позволит укрепить продовольственную независимость отечественных производителей молока. Порядка 20 процентов выпускаемого генетического материала полностью обеспечит потребности АПХ «Залесье» – одного из крупнейших агропромышленных холдингов Калининградской области. Оставшаяся часть продукции будет поставляться потребителям по всей России, закрывая до 8 процентов потребности отечественного рынка.

Также при поддержке Банка построен животноводческий комплекс ООО «Каштановка» на 3 900 голов КРС. Проектная мощность этого инвестиционного проекта – порядка 30 тыс. тонн молока в год. На предприятии используется самая большая в Европе карусель доильного зала (на 110 мест), а роботы без участия человека обеспечивают постоянное питание для коров (дозировка и доставка корма).

В ходе церемонии открытия предприятия Дмитрий Патрушев отметил, что этот объект уже в ближайшее время окажет существенное позитивное влияние на развитие животноводства Калининградской области. Министр сельского хозяйства подчеркнул, что объемы производства молока в России ежегодно увеличиваются, что обеспечено упорным трудом аграриев и мерами господдержки. Министр выразил уверенность, что взаимосвязь инновационных разработок и высокотехнологичного производства уже в ближайшее время придаст дополнительный импульс развитию всей молочной отрасли Калининградской области

«На повышение продуктивности в молочном животноводстве только из федерального бюджета в 2019 году было направлено около 8 миллиардов рублей. В текущем году эта цифра увеличена в полтора раза», – заявил Дмитрий Патрушев.

«Самодостаточность страны в молочной отрасли – один из приоритетов Доктрины продовольственной безопасности. Я рад, что с вводом нового молочного комплекса Калининградская область теперь полностью и надежно обеспечена молочным сырьем. А с открытием еще и селекционно-генетического центра получает полную независимость от импортной составляющей в молочном производстве. Это стратегический вопрос для данного региона. За последнее десятилетие Россельхозбанк вложил в молочную отрасль свыше 420 млрд рублей, включая производство, переработку, специализированную торговлю, помог реализовать более 2 тысяч проектов. Мы продолжим инвестировать в экономику Калининградской области, чтобы она успешно развивалась, а на столах у калининградцев и других россиян всегда были качественные, вкусные и доступные по цене продукты отечественного производства», – сказал Борис Листов.

«Для Калининградской области АПК выступает одним из приоритетных, динамично развивающихся направлений. Мы видим уверенный рост по всем основным отраслям животноводческого производства, сохраняем лидерство в молочной отрасли. Сегодня сделаны новые шаги. Селекционно-генетический центр ООО «Интерген Рус» станет основой для нового витка развития молочной отрасли не только региона, но и страны, повысит эффективность и конкурентоспособность животноводства. Ввод в строй ООО «Каштановка» уже к концу 2020 года позволит на 7 процентов увеличить производство молока, что будет способствовать развитию глубокой переработки, с учетом того, что потребности в цельном молоке обеспечены. Эти проекты – отличный пример результативного и ответственного взаимодействия администрации, Министерства сельского хозяйства, бизнеса и Россельхозбанка. Для Калининградской области и ее сельхозпроизводителей РСХБ продолжает быть системообразующим банком, который помогает нам реализовывать самые амбициозные и полезные для людей проекты», – отметил Антон Алиханов.

АПХ «Залесье» принадлежит около 45 процентов производства молочной продукции в Калининградской области. Он обеспечивает работой более 500 человек.

РСХБ и Агрохолдинг связывают годы надежного партнерства. В 2012-2015 гг. Банк успешно профинансировал три инвестиционных проекта: ООО «Залесье-Агро», ООО «Малиновка» и ООО «Племенное хозяйство Высокое» по строительству животноводческих комплексов КРС, в 2017-2019 гг. – закладки садов ООО «Залесский питомник», которые выходят на проектную мощность. В настоящее время завершается строительство комплекса по подращиванию молодняка КРС на 3 400 голов.

«Многолетнее сотрудничество с РСХБ позволило нам реализовать целый ряд важнейших этапов развития нашего агрохолдинга. Введение в эксплуатацию новых комплексов позволит Группе полностью обеспечить сырьем собственные мощности по переработке, получив дополнительный контроль качества молока. Добавлю, что в рамках социальной поддержки сотрудников Группа совместно с Администрацией области строит и предоставляет в беспроцентную рассрочку на 15 лет жилье в Полесском районе Калининградской области. Уже стоят и переданы покупателям 19 домов, 21 дом находится в стадии строительства, получено разрешение на возведение многоквартирного дома», – прокоментировал председатель совета директоров ЗАО «Залесское молоко» Андрей Романов.

За время работы в Калининградской области Банк профинансировал порядка 40 инвестпроектов по строительству и реконструкции объектов АПК. А в целом РСХБ вложил в экономику региона свыше 220 миллиардов рублей.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.