Было страшно: кемеровчанки рассказали об угрозах на улицах города

Чуть ли не с самого рождения девочкам твердят: в лифт с чужаком не входи, позовут взять конфетку - не ходи, просят найти котенка - не верь, если что, беги. И это обычные правила жизни. А сколько мы слышим об ужасах насилия по телевизору? Тут уж сложно не начать пугаться всего вокруг.

Как появляется страх

Мы опросили 25 девушек старше 15 лет, бывает ли вам страшно по вечерам на улице? 15 из них ответили утвердительно. На вопрос, связано ли это с историями о насилии, столько же девушек ответили «да». Они же сказали, что сталкивались со случаями, когда их преследовали. Причем у двоих ситуации были столь серьезны, что пришлось писать заявление в полицию.

Выходит, этот страх оправдан реальными неприятными ситуациями. И даже если не происходит ничего серьезного, просто испуг зачастую переходит в страх, от которого не избавиться.

Молодые девушки рассказали о том, как в их жизни случалось встретиться лицом к лицу с людьми, которые их напугали, но, как выражаются сами рассказчицы, слава богу, все обошлось. С этими историями в полицию не обратиться, ведь по факту ничего и не было. И так как тема достаточно щепетильна, по просьбам героинь мы изменили имена.

«Девушка, можно с вами познакомиться?»

- Был случай, когда я возвращалась поздно домой - я гуляла, это было в Ленинске, - рассказывает Марина Лебедева. - Я услышала шаги за спиной, и мне стало как-то не по себе. Я пошла быстрее и слышу, что мужчина за мной тоже ускоряет шаг. Тогда я побежала - и он тоже. Хорошо, что это было недалеко от дома, я успела залететь к себе домой.

Такая же история была недавно. Я возвращалась домой, приехала в Ленинск поздним рейсом, оказалась на вокзале в одиннадцатом часу. Стою, жду такси, и тут ко мне подъезжает машина, и из нее выходят несколько парней, подвыпивших. Говорят, давай познакомимся, давай поразвлекаемся. К счастью, приехало такси.

У меня всегда есть страх быть одной, и гулять одна в позднее время я не могу, потому что мало ли что может случиться. Поэтому я всегда стараюсь быть в компании с кем-то.

«Девочка, ты где?»

- Однажды я возвращалась домой, тогда я училась в шестом классе. Была зима. И вдруг услышала, что за мной кто-то очень уверенно идет. Я оглянулась и увидела мужчину. Он был метрах в пяти. Бежать у меня не получилось - было много снега кругом. На ходу достала ключи и забежала в подъезд. Решила не ехать на лифте, а спрятаться на лестнице между первым и вторым этажом, возле мусоропровода. Мужчина забежал в подъезд следом за мной и тоже пошел по лестнице. Я просто вжалась в этот мусоропровод и думала, у меня сердце выскочит в этот момент. Мужчина прошел мимо, куда-то наверх. Я бросилась к лифту и стала судорожно его вызывать, чтобы он поскорее приехал. Было очень страшно.

«Давайте пообщаемся!»

- Летом мы гуляли с подругами и уже достаточно поздно возвращались домой, - говорит Анна Кириллова. - Невдалеке проходили четверо мужчин лет под 30, и вдруг они начали кричать: «Эй вы», а потом уже конкретно к подруге: «Эй ты, подойди сюда». Мне стало страшно. Но подруга вдруг спросила у них: «Зачем? Мы просто идем, у нас нет к вам претензий». И на этом все неожиданно закончилось. Я очень рада, что без каких-либо последствий.

Страх - базовая эмоция

Три истории девушек, которые, к счастью, ни к чему страшному не привели, но у всех вызвали сильнейший страх. Как правильно вести себя в таких ситуациях, мы попросили рассказать кемеровского психолога Анастасию Лойко.

- Не каждая девушка способна побороть страх в критической ситуации и поэтому начинает паниковать. Как привести себя в чувство?

- Начнем с того, что страх - это наша базовая эмоция и она присутствует у всех и всегда, - говорит Анастасия Лойко. - Мы не выжили бы без страха. И здорово, что он есть.

Но что же все-таки делать, если страх напал и никак не отступает? Для начала нужно просто остановиться и начать глубоко, размеренно дышать. Пять медленных вдохов и выдохов облегчат ситуацию. Далее нужно постараться понять, что стало причиной страха, почему он возник. Ведь он возникает не просто так, он пытается вас спасти и уберечь. И с ним нужно поговорить. Например, вы можете представить, что видите маленькую себя, и сказать: «Я знаю, что ты хочешь меня защитить, хочешь мне помочь, спасибо тебе за это, моя хорошая. Только вот я сильнее и больше тебя, и я говорю тебе - хватит бояться. Я тебя люблю, но я больше тебя». И вам сразу станет легче.

- Как следует себя вести в ситуациях, когда девушка понимает, что она может стать жертвой? Что делать, как дать отпор?

- Если страх обоснованный и угрожает жизни, нужно в первую очередь позвонить в полицию и сделать это как можно скорее. Постараться сосредоточиться и говорить четко. Нужно показывать всем видом, что вам не страшно. Так человек может сам испугаться и больше не приставать. Также можно позвать на помощь, пристроиться к какому-нибудь человеку, будто вы знакомы, поймать такси, выйти на людную улицу или зайти в ближайший магазин.

Физический отпор давать опасно, так как это очень рискованно. Лучше применить способы, описанные выше. Они реально работают, и они реально помогали девушкам и критических ситуациях.

- И какой совет вы, как специалист, можете дать тем, кто все-таки не смог избежать нападения?

- Пожалуй, самый важный из них - не винить себя. Вам необходимо осознать, что в этом нет вашей вины. То, что с вами случилась эта трагедия - это невыносимо и больно. И эту боль нужно прожить. Вам ни в коем случае нельзя держать это в себе. Нужно рассказать об этом кому-то из близких или же позвонить в специальные центры поддержки - ваша самая важная миссия. Многие девушки закрываются в себе и несут этот крест всю жизнь самостоятельно. Это неправильно.

Мои советы: кричите, плачьте, бейте подушку, запишитесь на бокс, в спортзал, в бассейн - любая активность вам поможет. Не избегайте боли. Поймите, что прошлого не изменить, но изменить себя - это вам под силу. Я уверена! Вы сильная, вы стойкая, вы умница. Я с вами! Если у вас есть возможность сходить на сеанс с психологом - воспользуйтесь ею.