2020-07-20T16:09:51+03:00
Общество

Жару в Кузбассе сменят сильные ливни и град

Синоптики дали прогноз погоды на неделю
Ирина АВТУШКО
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Жару в Кузбассе сменят сильные ливни и градЖару в Кузбассе сменят сильные ливни и градФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жара в Кузбассе отступает, и на смену ей идут сильные ливни с грозами. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник днем по области ожидается +19… +24, по югу до +29 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 13-18 метров днем. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни, град.

В среду, 22 июля, ночью прогнозируется +8… +13, днем воздух прогреется до +18… +23 градусов. Порывы северо-западного ветра будут достигать 16 метров в секунду. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В четверг ночью, по сообщениям синоптиков, будет +7… +12 градусов, днем - от +16 до +21, местами до +26. Будет дуть спокойный северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров. Как и накануне, ожидаются местами кратковременные дожди с грозами.

В пятницу, 24 июля, ночью столбики термометров отпустятся до отметки +10… +15, в горах будет холоднее - от +5 до +10 градусов. Днем потеплеет до +21… +26. Западный ветер будет достигать максимальной скорости 12 метров в секунду. Пройдут кратковременные дожди и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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