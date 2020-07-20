СУЭК привлекает «трудных подростков» к занятиям спортом

Волонтеры предприятий компании «СУЭК-Кузбасс» принимают активное участие в общероссийском движении #МыВместе, направленном, в основном, на помощь пожилым людям, соблюдающим самоизоляцию во время коронавирусной инфекции. Но молодые горняки решили не ограничиваться только поддержкой старшего поколения. Из-за вынужденного перехода на дистанционное обучение некоторые школьники стали менее контролируемыми, и пополнили ряды так называемых «трудных подростков». Вот на эту категорию и было решено обратить совместное внимание, помочь им направить свою энергию в правильное русло.

Для начала ребят решили просто познакомить с возможностями «Юности» - устроили экскурсию по шахтерскому спорткомплексу. Здесь действуют различные секции, в том числе детские, по футболу, настольному теннису, самбо и дзюдо, пулевой стрельбе, армрестлингу, волейболу, гиревому спорту, силовому троеборью. Работают разновозрастные группы здоровья. Сотни юных ленинск-кузнечан делают в «Юности» свои первые шаги в освоении любимых спортивных видов. Причем, регулярные занятия по футболу проводятся даже для воспитанников расположенного по соседству детского сада.

Для юных гостей на стадионе была организована эстафета с элементами владения мячам. Фото: «СУЭК-Кузбасс»

Пришедшие в «Юность» подростки заинтересовано слушали рассказы тренеров о пользе различных видов. Особенно приглянулся ребятам атлетический тренажёрный зал. Многие даже попробовали свои силы в армрестлинге и жиме гирь. Затем для юных гостей на стадионе была организована эстафета с элементами владения мячам. И, конечно, состоялся дружеский футбольный матч. Поделившись на две команды - «Очистники» и Проходчики» - дети с большим азартом старались победить, забив гол в ворота соперников. Но в итоге боевая ничья – 2:2. В завершении знакомства ребята получили небольшие памятные подарки и, главное, приглашение обязательно еще приходить - записываться на тренировки в спортивные секции.

- За долголетнюю историю спорткомплекса «Юность» я знаю немало случаев, когда трудноуправляемые, ершистые ребятишки приходили к нам в секции, занимались тренировками и у них уже потом не хватало ни сил, ни желания на свои «подвиги», - говорит Александр Макаров, заместитель главного врача МСЧ «Шахтер» по спортивно-оздоровительной работе. –Они вырастали у нас на глазах и, став взрослыми людьми, благодарили за то, что в их жизни была «Юность». Я уверен, что кто-то и из нынешних «трудных подростков» обязательно найдет себя в спорте. А мы готовы в этом помочь.

Отметим, что компанию «СУЭК-Кузбасс» также связывает тесное сотрудничество с Ленинск-Кузнецким Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Радуга». Коллектив учреждения неоднократно становился победителем конкурса «Комфортная среда обитания», проводимого Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ». Получал поддержку на реализацию проектов, направленных на оказание социальной помощи многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и на создание комбинированного спортивно-игрового комплекса.