В Белове капитально отремонтировали крупнейшую школу

В Белове по областной программе «Моя новая школа» отремонтировали крупнейшее образовательное учреждение - школу № 19. В этом году два ее обновленных корпуса примут 2060 учащихся.

Ремонт здания для школьников 7 - 11-х классов завершили еще в декабре 2019 года, а сейчас закончили работы в корпусе для 5 - 6-х классов. Есть в учреждении еще один - для младшеклассников, но он новый и ремонта пока не требует.

- По программе «Моя новая школа» мы за полтора года обновили восемь школ в городах и поселках Кузбасса, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Приоритет при выборе объектов отдавали тем зданиям, которые не ремонтировались более полувека. После обновления школы соответствуют современным стандартам - классы полностью оснащены учебным оборудованием, отремонтированы спортзалы, бассейны, приведена в порядок прилегающая территория.

Корпус для учащихся 5 - 6-х классов был построен в 1968 году и впервые был отремонтирован только сейчас. Теперь дети получили возможность учиться в комфортных современных условиях. Меньше чем за год строители сделали внутреннюю и наружную отделку здания, отремонтировали кровлю, утеплили фасад, заменили окна, двери и внутренние коммуникации, обновили стадион с беговыми дорожками, благоустроили прилегающую территорию. На выполнение этих работ было направлено почти 70,3 миллиона рублей из бюджетов области и города.

В школе есть все необходимое для полноценного образовательного процесса - новое учебное и компьютерное оборудование, мебель, интерактивные доски и панели. В актовом зале для проведения мероприятий появились экран, видопроектор и микшер.

Планируется, что до конца года по областной программе в Кузбассе обновится еще восемь школ.

Беловская школа № 19 теперь отвечает самым современным стнадартам. Фото: пресс-служба АПК

ПОДРОБНОСТИ

Какие школы отремонтируют к 2021 году

- Школа № 1 в Березовском. Сейчас здесь обустраивают кровлю, проводят внутренние и отделочные работы, благоустройство.

- Школа № 30 в Калтане. Здесь специалисты ремонтируют кровлю, завершают фасадные работы, проводят отделку помещений.

- Школа № 31 в Киселевске. Также начат ремонт кровли и отделочные работы.

- Гимназия № 18 в Ленинске-Кузнецком. Ведется черновая отделка, начат ремонт кровли.

- Старопестеревская школа в Беловском районе. Здесь приступили к отделке помещений.

- Елыкаевская школа в Кемеровском МО. Завершается черновая отделка и устройство кровли, ведутся фасадные работы и благоустройство территории.

- Ленинуглевская СОШ в Ленинск-Кузнецком округе. Начаты кровельные работы, отделка помещений и благоустройство.

- Поломошная школа в Яшкинском районе. Завершен ремонт кровли, идут фасадные и отделочные работы.

СПОРТ

В 2021 году Кузбасс примет чемпионаты России и Европы по боксу

Соревнования пройдут после празднования 300-летия Кузбасса.

Всего через год Кузбасс может стать площадкой, которая примет чемпионаты России и Европы по боксу. Их проведение запланировано на осень 2021 года.

Инициативу по проведению чемпионатов именно в Кузбассе выдвинули генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и представители Федерации бокса Кузбасса во время рабочей встречи с Сергеем Цивилевым.

- При подтверждении наших заявок Кузбасс станет первой площадкой Сибири, где пройдут такие серьезные соревнования. Уже сейчас создаем все условия для комфортных тренировок наших спортсменов и эффективной подготовки к соревнованиям международного уровня, - отметил Сергей Цивилев.

Соревнования будут проходить на нескольких площадках, одной из которых станет «Кузбасс-арена». Участвовать же в чемпионатах будут профессионалы и любители бокса со всей России.

- Соревнования пройдут после празднования 300-летия Кузбасса, и гости состязаний увидят регион преобразившимся - с новыми объектами, дорогами, аэровокзалом, общественным ТРАНСПОРТ

Дорогу на Шерегеш отремонтируют к следующему сезону

Модернизацию дороги планируют завершить на год раньше срока. Фото: пресс-служба АПК

Трасса станет комфортной и удобной для туристов.

В Кузбассе ремонтируют и расширяют участок дороги Кузедеево - Таштагол между поселками Мундыбаш и Учулен.

Важность этих работ сложно переоценить, ведь сегодня это единственная автотрасса, по которой можно добраться в Таштагольский район и Шерегеш.

Модернизацию участка планируют завершить на год раньше срока, к началу грядущего горнолыжного сезона.

- Еще 20 лет назад в Таштагол и Шерегеш можно было попасть только на поезде или по грунтовой дороге. Сегодня дорогой Кузедеево - Таштагол активно пользуются жители и туристы по пути в Шерегеш, Горную Шорию. Участок Мундыбаш - Учулен, построенный еще в 1980-е хозспособом, отличался зауженностью, извилистостью, дорога требовала ремонта. Мы вошли в нацпроект, по планам окончание ремонта было намечено на 2022 год. Договорились с подрядчиками ускорить работу и сдать дорогу к началу зимнего туристического сезона 2021/2022 года, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, проверивший ход ремонта дороги во время рабочей поездки в Таштагольский район.

В текущем году отремонтируют первые 10 километров дороги: расширят дорожное полотно, уложат два слоя асфальта, установят более 1,5 километра барьерных ограждений и 150 дорожных знаков.

Финансирование этих работ составляет 340 миллионов рублей, на данный момент работы выполнены наполовину.