Путешествие во времени: В «Томской Писанице» восстановили быт средневекового острога

На экспозиции «Верхотомский острог» прошёл тематический день «Каменная книга: один день в остроге». Фото: Наталья ОПРЫШКО

В Кузбасском музее-заповеднике «Томская Писаница» 18 июля можно было совершить настоящее путешествие во времени, очутиться в XVII веке и почувствовать на себе жизнь во времена средневековья. Так на экспозиции «Верхотомский острог» прошёл тематический день «Каменная книга: один день в остроге».

Весь день с главной сцены и на поляне праздников, дополняя атмосферу эпохи от реконструкторов из клуба «Единорог», звучала живая фолк-музыка от кемеровской группы «Вербена» и томского коллектива «Переплут».

Все мастер-классы были бесплатными, вход на башню был открыт и все действия сопровождали увлекательные рассказы о жизни людей в XVII века. Фото: Наталья ОПРЫШКО

За две недели до этого события проходили кастинги на улицах Кемерова, чтобы выбрать одного героя реалити-шоу «Каменная книга: один день в остроге». Все подходящие кандидаты были приглашены на территорию и прошли финальный этап кастинга в «Томской Писанице». По результатом отбора героем стал Николай Ярощук. Именно он в историческом костюме, без гаджетов и привычных атрибутов жизни, на один день стал «служилым человеком» и прошёл дюжину испытаний: раскол и тёс бревна, укладка колодца, ручная лепка посуды, розжиг огня с помощью кремня и кресала, письмо на церах, верховая езда, стрельба из разного вида орудий и многое другое. В рамках тематического дня была проведена видеосъёмка реалити-шоу по погружению в другую эпоху. В августе 2020 года состоится премьера документального фильма об этом путешествии, который будет доступен на YouTube канале «Томской Писаницы».

Николай Ярощук в историческом костюме, без гаджетов и привычных атрибутов жизни, на один день стал «служилым человеком» и прошел дюжину испытаний. Фото: Наталья ОПРЫШКО

Следом за героем, «по стопам служилого человека», прошли все желающие гости музея-заповедника, которых до места действия привозила конная повозка и русская «чудо-печка». Все мастер-классы были бесплатными, вход на башню был открыт и все действия сопровождали увлекательные рассказы о жизни людей в XVII века. Многие посетители впервые познакомились с экспозицией «Верхотомский острог» и с историей освоения Сибири.

Это событие состоялось благодаря тому, что Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница» получил ГРАН-при конкурса-интенсива #VisitKuzbass и получил финансовую поддержку фестиваля «Каменная книга», который в этом году не стал массовым мероприятием, а был проведён в формате тематического дня со съёмкой реалити-шоу. 2500 посетителей в прямом смысле прикоснулись к истории Кузбасса.

Партнёром проекта «Каменная книга» в 2020 году стали «Региональный Медиахолдинг «Кузбасс».

Многие посетители впервые познакомились с экспозицией «Верхотомский острог» и с историей освоения Сибири. Фото: Наталья ОПРЫШКО

КОНКРЕТНО

В 2021 году, в юбилейном году для Кузбасса, музей-заповедник «Томская Писаница» готовит новое перемещение на 300 лет назад в рамках реалити-шоу «Экспедиция «Первопроходцы».

С 25 мая по 4 июня 2021 года будет повторен путь колонистов-первопроходцев Притомья: Томск — Сосновый острог — Юрга — Томская Писаница — Верхотомка — Кемерово — Тюльберский городок — Крапивино (Мунгатский острог) —Новокузнецк. Длина водного маршрута 500 км. Этот путь будет проделан вверх по Томи на струге «Орёл».