Празднование 300-летия Кузбасса: программа мероприятий

Программа мероприятий празднования 300-летия Кузбасса появилась на официальном сайте правительства региона. Что же приготовили для кузбассовцев в честь этой знаменательной даты?

Мероприятия начнутся уже в сентябре и продлятся в течение целого года. А само грандиозное событие запланировано отмечать 6 июля 2021 года.

В сентябре в Кузбассе пройдет фестиваль креативных пространств «Коллаборация», основанный на синтезе классических и современных направлений искусства. Затем эстафету осенних мероприятий примет уличный литературный фестиваль «Книжная площадь». Во время него будут офлайн и онлайн ярмарки и презентации книг, посвященных 300-летию Кузбасса.

Еще этой осенью о своих культурах поведают представители коренных народов Кузбасса и других живущих в России национальностей. С их участием организовывают национальный культурный фестиваль «Этно-Кузбасс». Еще запланированы Международный театральный конкурс-фестиваль «Кузбасс-fest: театр здесь!», Сибирский музыкальный форум «Акколада», фестиваль «Джаз у Старой крепости».

Зимой наш регион посетят представители Книги рекордов России. Они зафиксируют новый рекорд, который установят в Кемерове – во время новогодней праздничной программы на Московской площади запланирован флешмоб «Самый массовый новогодний хоровод».

А весну следующего года откроет международный кинофестиваль «Край света. Центр Сибири». Такого фестиваля еще не было в Кузбассе.

Акция «Ночь музеев» в юбилейном году продлится целых две недели. Ее лозунг будет звучать следующим образом - «Ожившая история». «Ожившие экспонаты» будут ходить на улицах городов, а виртуальные экспозиции украсят фасады зданий.

Также в честь 300-летия Кузбасса на реке Томь будет историческая реконструкция путешествия на струге – это русское плоскодонное парусно-гребное судно. Экспедиция повторит путь колонистов-первопроходцев Притомья. Маршрут включает себя Томск и Новокузнецк. А в «Томской Писанице» откроют Верхотомский острог - точную копию казачьего блокпоста XVII века.

- Убежден, что лучшим подарком к юбилею для кузбассовцев станут не салюты или концерты, а развитие региона, значимые изменения к лучшему: новые больницы, школы, детские сады, отремонтированные дороги, уютные площади и скверы. Тем не менее, юбилейный год — идеальное время, чтобы рассказать о Кузбассе всей России, глубже узнать историю и культуру нашего края, еще раз ощутить, за что мы любим Кузбасс. Поэтому мы готовим череду мероприятий, которые будут идти в течение года — как в Кузбассе, так и в Москве, в других регионах России. А в день 300-летия Кузбасса организуем большие праздники во всех городах и районах области. Центром торжеств станет новая Московская площадь в Кемерове, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

А вот 6 июля 2021 года события на Московской площади в Кемерове развернется светомузыкальное шоу с использованием дронов. Что еще будет в этот день – пока остается сюрпризом, но одно мы знаем точно: после официальной даты праздничные культурно-просветительские мероприятия продолжатся. Фонды всех музеев Кузбасса объединит проект «Сибирская монета». Историки расскажут о горнорудном и металлургическом производстве на примере сибирской монеты.