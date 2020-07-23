2020-07-23T12:55:49+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Бригада Анатолия Кайгородова шахты имени В.Д. Ялевского первой в СУЭК добыла три миллиона тонн угля

Бригада Анатолия Кайгородова шахты имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» стала первой в Сибирской угольной энергетической компании, добывшей с начала года трехмиллионную тонну угля
Яков КРЫМСКИЙ
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Вынимаемая мощность пласта составляет 4,2 метра. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»Вынимаемая мощность пласта составляет 4,2 метра. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»
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Коллектив Анатолия Кайгородова задействован на отработке лавы №52-14-1, введенной в эксплуатацию в конце 2019 года с запасами угля 5,2 миллиона тонн. Вынимаемая мощность пласта составляет 4,2 метра. Марка угля ДГ. Отличительной особенностью этой лавы является длина забойной части - 400 метров. Забой оснащен 233 секциями крепи ДБТ и Глиник, вместо стандартно используемых 175 секций. В состав забоя также входят лавный конвейер SH PF 6/1142 и очистной комбайн нового поколения Eickhoff SL 900, способный добывать до 4 тысяч тонн угля в час. На сегодняшний день в компании используется уже четыре комбайна данного типа.

Напомним, что умелое применение такого высокопроизводительного оборудования очистными бригадами Евгения Косьмина шахты имени В.Д. Ялевского и Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана позволило установить несколько выдающихся производственных результатов. Сегодня коллективу Евгения Косьмина принадлежит мировой рекорд месячной добычи - 1 млн 627 тыс. тонн угля. А бригада Игоря Малахова владеет российским рекордом годовой добычи - 6 млн 344 тыс. тонн угля.

СУЭК Андрея Мельниченко вкладывает большие средства в развитие шахты имени В.Д. Ялевского, стабильно входящей в число отраслевых лидеров. Только за последние два года общий объем инвестиций в это предприятие составил 8,8 миллиарда рублей.

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