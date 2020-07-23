2020-07-23T13:58:05+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2020 года составила 2,8 миллиарда рублей

Данные рассчитаны на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ)
Яков КРЫМСКИЙ
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Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), составила по итогам I полугодия 2020 года 2,8 миллиарда рублей. Чистый процентный и комиссионный доход увеличился на 1,6 процента по сравнению с I полугодием 2019 года и составил 43,5 миллиарда рублей.

Суммарный кредитный портфель Банка за период с начала года увеличился на 7,3 процента и по состоянию на 01.07.2020 составил 2 триллиона 510 миллиардов рублей, в том числе портфель юридических лиц составил 2 триллиона 40 миллиардов рублей (увеличение на 8,6 процента), физических лиц – 470 миллиардов рублей (рост на 2 процента).

Объем привлеченных средств населения на 1 июля 2020 составил 2 триллиона 516 миллиардов рублей, увеличившись с начала года на 1,6 процента.

«Рост спроса на кредитование со стороны юридических и физических лиц говорит о постепенном восстановлении экономической активности клиентов. Сейчас мы считаем ключевой задачей поддержку отечественного агропромышленного комплекса и улучшение качества кредитного портфеля Банка», - отметил Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Кирилл Лёвин.

АО «Россельхозбанк» в январе-июне 2020 году выдал кредитов в сегменте АПК на сумму 742 миллиарда рублей, что на 27,4 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года. Наибольшими темпами Банк выдавал кредиты экспортно-ориентированным компаниям АПК (прирост на 77,7 процента в сравнении с итогами 6 месяцев прошлого года – 175,5 миллиарда рублей), льготные кредиты АПК (прирост на 30,3 процента - до 167,7 миллиарда рублей), кредиты на проведение сезонных работ (прирост на 23,1 процента - до 222,9 млиллиарда рублей).

Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК за 6 месяцев 2020 года вырос на 7,9 процента и составил 1 триллион 482 миллиарда рублей. При этом портфель кредитов, выданных экспортно-ориентированным компаниям АПК, увеличился на 28,8 процента и составил 290,7 миллиарда рублей.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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