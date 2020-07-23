2020-07-23T17:15:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 июля

Самая актуальная информация о ситуации в Кузбассе на утро 24 июля
Ирина АВТУШКО
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 июляКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 июляФото: Иван МАКЕЕВ
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Сообщаем последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе на утро 24 июля.

По данным оперативного межведомственного штаба, за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили еще 67 жителям. В итоге с начала пандемии на территории региона коронавирус обнаружен у 3050 человек.

Еще 60 человек за прошедшие сутки выписаны из больниц. Они уже отправились домой к своим родным и близким. Общее число выздоровевших на данный момент составляет 1694 человека.

Однако не все смогли пережить это заболевание. Сейчас общее число умерших достигло 21 человек. За минувшие сутки скончалась еще одна пациентка. Как сообщили в штабе, погибшая проживала в Новокузнецке. Болезнь у нее протекала протекала на фоне сахарного диабета и сердечно-сосудистой патологии

Таким образом, сейчас время 1335 пациентов находятся в инфекционных больницах, где им оказывают помощь медики. Еще 5280 человека пребывают в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции. Им пришлось ограничить общение с другими людьми из-за того, что они могут болеть коронавирусом.

Статистика. Фото: Яндекс

Статистика. Фото: Яндекс

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ИСТОЧНИК KP.RU

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