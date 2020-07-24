Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Восточные сабли, морские кортики и оружие блокадного Ленинграда

Идем на выставку.

Кемеровский краеведческий музей приглашает горожан и гостей областной столицы на выставку «Оружейная палата», которая включает более 60 единиц холодного и огнестрельного оружия.

Сотрудники музея провели большую исследовательскую работу по отбору экспонатов и созданию художественной концепции показа предметов. В основе оформления - современные экспозиционные приемы. Выставка построена по хронологическому принципу: от XVIII века до современного периода. Кстати, именно в XVIII веке, а точнее, в 1721 году появился Кузбасс, и в следующем году он будет отмечать свое 300-летие.

Большой ценностью обладают предметы из коллекции холодного оружия. Холодное оружие - это символ мужества и чести, побед и достижений, символ особого статуса. В коллекции: казачьи шашки; охотничьи ножи; кавказские кинжалы, декорированные сканью и орнаментом; восточные сабли, украшенные полудрагоценными камнями; подарочные кортики, изготовленные по образцу армейских кортиков, стоявших на вооружении Советского государства в середине XX века.

Представленное оружие изготовлено во всемирно известных оружейных центрах России - Златоусте, Дагестане и Чечне.

Огромный интерес у посетителей вызывает огнестрельное оружие, стоявшее на вооружении во времена Российской империи, Советского государства, Российской Федерации: кремниевые пистолеты, гладкоствольные ружья, штурмовая винтовка StG 44, пистолет «Маузер», пистолет-пулемет Судаева, созданный для уличных боев блокадного Ленинграда, пистолет Макарова, револьвер «Наган», автомат Калашникова (АКА-74М). Эти предметы вооружения были произведены в разных странах мира.

Кемеровский краеведческий музей (отдел военной истории)

Притомская набережная, 1а, т.: (384-2) 36-86-09

Понедельник - пятница, с 9.00 до 18.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей

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Кемеровский региональный центр Президентской библиотеки представляет новую виртуальную выставку одной книги «Соловки: советский рай и ад». Фото: кадр фильма

Соловки: советский рай и ад

Отправляемся на виртуальную экскурсию.

Кемеровская областная библиотека имени Федорова - одно из старейших культурных учреждений Кузбасса - презентовала горожанам новую виртуальную экскурсию по роману Захара Прилепина «Обитель».

Захар Прилепин - один из самых популярных современных российских писателей. Он ведет необыкновенно насыщенную событиями, яркую жизнь. О нем часто говорят СМИ, спорят поклонники и оппоненты, его книги читают, и вот-вот выйдет в свет фильм режиссера Александра Велединского по самому известному роману Прилепина - «Обитель».

Кемеровский региональный центр Президентской библиотеки представляет новую виртуальную выставку одной книги «Соловки: советский рай и ад», созданной по роману Захара Прилепина «Обитель». Автор - лауреат престижных отечественных литературных премий «Большая книга», «Книга года», «Книжная премия Рунета». Обязательно прочтите книгу, если еще не успели этого сделать!

Тех, кто настроен познакомиться с книгами о месте, где происходит действие «Обители», с материалами органа управления Соловецкими лагерями особого назначения 1925 - 1926 годов, кемеровское учреждение приглашает в удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки, открытый на его базе.

Посетить виртуальную экскурсию - сюда >>

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Волонтеры приглашают кемеровчан принять участие в благотворительной акции «Накорми бездомное животное».Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накорми бездомное животное

Помогаем нашим меньшим братьям.

Волонтеры приглашают кемеровчан принять участие в уже ставшей традиционной благотворительной акции «Накорми бездомное животное».

- Мы обращаемся к неравнодушным людям с просьбой пожертвовать бездомным кошкам и собакам любые продукты. Ведь так легко подарить капельку добра нуждающимся. Для вас это 20 - 30 рублей, а для братьев наших меньших - возможность выжить, - отмечают сотрудники организации «Общество защиты животных».

Бездомыши с радостью примут: сухие и влажные корма, консервы для кошек и собак, мясопродукты (куриные головы, лапы, спинки, кожу, говяжью обрезь, фарш, кости), крупы (геркулес, рис, гречка), молочные продукты, древесный наполнитель для кошек.

Магазин «Котопес»

пр. Октябрьский, 95, т.: 8-908-954-60-67

23 июля, с 17.00 до 19.00

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На выставке сразу обратят на себя внимание 10 роботов различной величины и конфигурации, выполненные руками детей. Фото: Библиотека на Арочной

Мир увлечений

Знакомимся с работами людей, которые следовали за мечтой.

Кемеровская библиотека для детей и юношества приглашает на выставку «Мир увлечений».

На выставке будут представлены книги, статьи, которые рассказывают об увлеченных людях, различных занятиях и технологиях, которые помогают сделать жизнь ярче и развить способности. Она будет наполнена информацией о полезных туристических навыках и лайфхаках, различных видах рукоделия, советов по созданию домашнего (или дикого) театра, коллекционированию, развитию литературных способностей, популярным видам спорта и о многом другом.

Особенность выставки в том, что все люди, о которых она рассказывает, - кузбассовцы. А поверьте, интересных людей в Кузбассе, история которого насчитывает почти 300 лет, немало! Но далеко в историю углубляться не будем - остановимся на наших современниках. Некоторые из них предоставили для украшения выставки интересные экспонаты. Так, например, сразу обратят на себя внимание 10 роботов различной величины и конфигурации, выполненные руками детей, увлеченных техническим творчеством. На выставке будут представлены картины самодеятельной художницы, небольшая часть коллекции значков, броши, созданные руками мастерицы, фотографии, сделанные во время экстремальных путешествий кемеровчанина Игорем Ивлева, газеты, изданные юными журналистами.

Кемеровская библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21а

23, 24 и 26 июля, с 10.00 до 17.00

Вход свободный

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В жаркие дни жителей и гостей Кемерова ждет «Парк Чудес» - центр отдыха и развлечений с более чем 90-летней историей.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Все в парк!

Отправляемся с детьми на аттракционы.

Несмотря на то, что массовые мероприятия по-прежнему находятся под запретом, общественные места работают, и здесь можно замечательно провести время всей семьей.

В жаркие дни жителей и гостей Кемерова ждет «Парк Чудес» - центр отдыха и развлечений с более чем 90-летней историей. Сегодня он по праву считается одной из визитных карточек не только Кемерова, но и Кузбасса, в котором за 300 лет появилось немало замечательных мест для отдыха.

За последние несколько лет «Парк Чудес» претерпел кардинальные изменения, направленные на развитие инфраструктуры и средств развлечения и отдыха. Это способствовало стремительному росту популярности «Парка Чудес» как центра общественного отдыха и развлечений среди населения нашего города и области.

Взрослые и дети могут гулять здесь весь день и находить для себя занятие по душе. В парке действуют 30 аттракционов, игровые автоматы, волейбольная и теннисная площадки, тир, кафе, в выходные дни играет духовой оркестр.

А еще в парке на каждом шагу можно полакомиться мороженым, отведать вкуснейший шашлык или цыпленка гриль, вспомнить знакомый с детства вкус сахарной ваты.

«Парк Чудес»

ул. Кирова, 4, т.: (384-2) 36-50-36

Понедельник - воскресенье, с 11.00 до 22.00

Вход свободный