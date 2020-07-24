Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Слушаем эхо войны

Любуемся городом трудовой доблести.

Новокузнецк совсем недавно получил звание «Город трудовой доблести», которое было присвоено ему приказом президента России, а еще раньше ему было присвоено областное звание «Город трудовой доблести и воинской славы». Как и 300 лет назад, когда только появился Кузбасс, здесь живут сильные и смелые люди, готовые совершать подвиги.

Именно об этом - произведения художников, которые вошли в выставку «Город трудовой доблести сегодня. Эхо войны». Она приурочена к памятной дате присвоения городу звания «Город трудовой доблести» и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основа экспозиции - работы самодеятельных художников, членов городского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

Каждый из них долгое время живет в Новокузнецке. Их родители - участники войны и трудового фронта, оттого-то и рассказы о том, как жилось в те времена, нашли отражение в живописных произведениях. Да и сами художники были свидетелями того, как рос и развивался город в послевоенное время, сами трудились на шахтах, в металлургии, в правоохранительных органах. После выхода на пенсию пришло увлечение живописью, и, естественно, объектом изображения стал любимый город и его люди, что нашло отражение в индустриальном и городском пейзаже.

Но и тема Победы в Великой Отечественной войне не чужда им - тем более в юбилейный год. В каждой работе - искреннее и живое отражение военной тематики глазами тех, кому близка и ценна Победа.

Поддержали художников-ветеранов члены регионального Объединения свободных художников «Сибирские просторы», которые тоже представили свои работы. Члены этого объединения совсем недавно участвовали во Всероссийской выставке-смотре «Салют Победы». А работа руководителя объединения Ираиды Зиновьевой стала лауреатом и войдет в августе 2020 года в экспозицию заключительной итоговой выставки в ЦДХ в Москве.

В экспозиции представлены 38 работ одиннадцати авторов.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-48-66

Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье: 10.00 - 18.00; четверг: 12.00 - 20.00. Понедельник - выходной.

Цена билетов: от 50 до 200 рублей

А посмотреть выставку виртуально можно здесь >>

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Разглядывая фотографии прошлых лет, можно представить, как выглядел в те времена уездный город, как жили горожане, чем увлекались. ФОТО: Кадр видео Новокузнецкого краеведческого музея

Улыбочку!

Выясняем, как в Кузнецке зародилась фотография.

Сегодня у каждого жителя Кузбасса в архиве есть фотоснимки, на которых изображены достопримечательности региона. Конечно, 300 лет назад - а именно столько лет в 2021 году исполняется Кузбассу - о таком и помыслить не могли. Однако уже в середине XIX века в Сибири начали появляться первые фотостудии. Барнаул, Томск, Бийск, Мариинск… В конце концов пришла фотография и в уездный Кузнецк. И первопроходцем здесь стал Виктор Михеев. Он снимал портреты и пейзажи, и снимки свои не продавал, а дарил. Снимки Кузнецка первых лет ХХ века принадлежат именно ему.

А вскоре появились и другие жители Кузнецка, которые подали прошение томскому губернатору на открытие фотосалонов. Увы, документальных подтверждений тому, что они открыли салоны, на сегодняшний день нет.

Разглядывая фотографии прошлых лет, можно представить, как выглядел в те времена уездный город, как жили горожане, чем увлекались. Фотомастера старались запечатлеть самые важные моменты. А вот кто именно снимал Кузнецк и кузнечан, рассказывают специалисты Новокузнецкого краеведческого музея.

Посмотреть выставку онлайн можно здесь >>

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В видеозарисовке о старой крепости города использовано несколько работ городских художников. ФОТО: Кадр видео Новокузнецкого художественного музея

Подземные ходы и подкопы

Разбираемся с легендами Кузнецкой крепости.

Художники Новокузнецка не раз обращались в своих произведениях к теме исторического прошлого. Еще бы! Ведь история Кузбасса насчитывает уже 300 лет - в 2021 году как раз будем отмечать юбилей. А еще до того, как началась история Кузбасса, была другая - история абинцев.

Когда-то там, где сейчас находится Кузнецкая крепость, был городок абинцев. Когда пришли казаки, они не смогли сразу завоевать его, и тогда пошли на хитрость: сделали подкоп. Владислава Андреева, научный сотрудник Новокузнецкого художественного музея, отмечает, что, скорее всего, эта легенда стала одной из первых историй о подкопах на Вознесенской горе.

В видеозарисовке о старой крепости города использовано несколько работ городских художников. Это маленькие листы «Старый Кузнецк. Этюд крепости» Сергея Бачевского, написанные в 1933 году, и «Крепость перед закатом» Федора Пономарева 1931 года, а также работы Николая Герасименко «Кузнецкая крепость», созданная в 1979 году, Анатолия Брызгунова «Возвращение с дозора» 2012 года и Алексея Каменева «Крепость» 1984 года. И каждая из этих работ словно иллюстрирует все за и против легенд старой крепости.

Отправляемся на выставку онлайн - сюда >>

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На волшебной ракете - в космос

Путешествуем по Солнечной системе.

Кузбасс издавна славится людьми любознательными, творчески одаренными и умеющими смотреть далеко вперед. Так, именно Кузбасс подарил миру Алексея Леонова, первого человека, вышедшего в открытый космос. Еще один кузбассовец - Борис Волынов - на сегодняшний день является последним ныне живущим космонавтом из первого отряда.

И сегодня, накануне 300-летия Кузбасса, юное поколение также восторженно смотрит в небо, на звезды, мечтает о полетах к дальним мирам. А помогает им стать на шаг ближе к мечте планетарий, носящий имя основателя, знаменитого новокузнечанина Альберта Федорова. Вот и в этот раз его специалисты расскажут будущим открывателям космоса о Лесной академии. Да не простой, а сказочной. Именно здесь учатся приятели - хомячок Хрумка и куница Куня. Вместе с маленькими гостями планетария они узнают, что такое космос. А потом на волшебной ракете отправятся в невероятное путешествие по Солнечной системе. Поможет же им в этом робот-проводник. А вот как далеко сумеют отправиться Хрумка, Куня и их юные друзья, вы узнаете, побывав в планетарии!

Планетарий имени Альберта Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

25 июля, начало в 13.00

Цена билетов: 200 рублей

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Как и 300 лет назад звенят поддужные колокольчики, словно напоминая о быстротечности времени и изменчивости мира. Фото: Кадр видео музея-заповедника «Кузнецкая крепость»

Однозвучно гремит колокольчик…

Слушаем колокольный перезвон и узнаем, зачем нужны колокольчики.

В современном мире колокольчики используются разве что в первом и выпускном классах. В остальное же время они неактуальны. Еще бы! Ведь почтовые тройки и извозчиков давно заменили автомобили, поезда и самолеты, а колокольчики, по которым можно было узнать об их приближении, - клаксоны. Вот и остались поддужные колокольчики - а речь идет именно о них - лишь как декоративный элемент на дугах лошадей, катающих по паркам малышей, туристов или новобрачных…

Но поддужные колокольчики не исчезли бесследно. Некоторые из них бережно хранятся в фондах музея-заповедника «Кузнецкая крепость». И сотрудники музея с удовольствием рассказывают, где и когда их использовали, как создавали и где нельзя было ездить с поддужными колокольчиками.

Как и 300 лет назад - а именно столько лет уже в следующем году исполнится Кузбассу - звенят поддужные колокольчики, словно напоминая о быстротечности времени и изменчивости мира. И вы тоже можете послушать нежный их перезвон и рассказ сотрудников музея о колокольчиках.

Посетить музей-заповедник виртуально - сюда >>