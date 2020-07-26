МЧС предупреждает кузбассовцев о грозах и граде

Синоптики Кемеровского Гидрометцентра предупреждают, что 26 июля на территории Кузбасса будут сильные дожди. Они будут сопровождаться грозами и градом.

Главное управление МЧС России по Кемеровской области рекомендует соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий. Во время грозы, по возможности, не пережидайте непогоду на улице. Позаботьтесь о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан. Убедитесь, что во время непогоды они находятся в безопасном месте.

Также нужно отключить из сети электроприборы во время грозы. Автомобили желательно парковать в гаражах и на закрытых стоянках. Спасатели напоминают, что при грозе нельзя купаться или выходить на воду на лодках и других средствах передвижения по воде. Это очень опасно.

При возникновении нештатной ситуации звоните по телефону «112» или в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру «101».