Синоптики дали прогноз погоды на понедельник в Кузбассе

Синоптики Кемеровского Гидрометцентра рассказали, какая погода будет в понедельник, 27 июля, на территории Кузбасса. В этот день в регионе сохранится ненастная погода.

По области в ночь на 27 июля ожидается +10 … +15. Днем температура воздуха прогреется до +20 … +25. Ветер возьмет свое направление с северо-запада. Его порывы будут достигать 4-11 метров в секунду. При этом он усилится до 14 метров в секунду при грозе. В этот день, кроме грозы, ожидаются дожди и град. В ночное время дождь будет особенно сильным. Не советуем вам планировать дальних поездок.

В самом Кемерове ночью столбики термометров поднимутся до +11 … +13, а днем +21 … +23. Ветер заглянет в город с северо-запада. Его порывы будут всего 4-9 метров в секунду, но иногда он будет разгоняться до 14 метров в секунду. А вот ночью он сильнее – его порывы будут до 17 метров в секунду. Синоптики сказали, что в понедельник кемеровчане могут даже не ждать чистого голубого неба. Его затянут тучи, а также могут пойти дождь, град и прогреметь гроза.