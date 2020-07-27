2020-07-27T08:19:09+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Клиентам Россельхозбанка стал доступен новый способ бесконтактных платежей с помощью умного браслета Mi Smart Band 4 NFC

Инновационный продукт разработан телекоммуникационной компанией Xiaomi совместно с Mastercard
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Теперь держатели карт Mastercard Россельхозбанка, в том числе жители Кемеровской области, смогут оплачивать покупки с помощью фитнес-браслета Mi Smart Band 4 NFC, поддерживающего технологию бесконтактной оплаты. Инновационный продукт разработан телекоммуникационной компанией Xiaomi совместно с Mastercard, функция оплаты доступна эксклюзивно держателям карт Mastercard. Примечательно, что Россия стала первой страной в мире после Китая, где представлена эта специальная версия фитнес-браслета. Россельхозбанк является одним из банков-партнеров, чьи клиенты могут воспользоваться платежами новым устройством и на территории Кузбасса.

- Уже сейчас держателям карт Россельхозбанка стал доступен еще один способ бесконтактной оплаты покупок. Мы уверены, что наши клиенты по достоинству оценят возможности фитнес-браслета Mi Smart Band 4 NFC. На сегодняшний день в Банке большой выбор различных форм-факторов: смартфоны, платежные кольца, часы. Россельхозбанк постоянно расширяет функциональность своих мобильных платежных сервисов, чтобы клиентам Банка были доступны различные способы оплаты покупок и услуг, - подчеркнула руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Для настройки бесконтактной оплаты необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить карту Mastercard Россельхозбанка в соответствующей вкладке (можно привязать до 6 карт). Для осуществления оплаты на браслете Mi Smart Band 4 NFC необходимо перейти к меню «Карты», выбрать добавленную банковскую карту и поднести устройство к терминалу оплаты.

Платежи браслетом защищены технологией токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется на 16-значный токен. Информация хранится в надёжно защищённом NFC-чипе, разработанном компанией NXP. Несанкционированный доступ к этим сведениям невозможен, и на случай утери браслета Xiaomi предусмотрела ряд защитных мер, которые уберегут платежные данные пользователя от нежелательного доступа.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бригада Анатолия Кайгородова шахты имени В.Д. Ялевского первой в СУЭК добыла три миллиона тонн угля
Бригада Анатолия Кайгородова шахты имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» стала первой в Сибирской угольной энергетической компании, добывшей с начала года трехмиллионную тонну угля
СУЭК привлекает «трудных подростков» к занятиям спортом
Совет молодежи компании «СУЭК-Кузбасс» совместно с Отделением по делам несовершеннолетних Ленинск-Кузнецкого межмуниципального отдела МВД России и коллективом спорткомплекса «Юность», входящего в состав МСЧ «Шахтер», организовали акцию по привлечению д
Новости 24
Водитель пьян, машина без регистрации: пешеход погиб в ДТП в Кузбассе
Прокуратура проверяет детские лагеря в Кузбассе из-за вспышек коронавируса
В кузбасском городе на сутки отключат холодную воду
Ненастоящую спортивную одежду и обувь продавали в Кемерове
20-летняя автомобилистка тяжело травмирована в ДТП в Кузбассе
Клиентам Россельхозбанка стал доступен новый способ бесконтактных платежей с помощью умного браслета Mi Smart Band 4 NFC
В каком городе на утро 27 июля больше всего заболевших
23 кузбассовца с коронавирусом выздоровели на утро 27 июля
Еще 69 кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 27 июля
Кузбассовец заплатит миллионный штраф за вознаграждение в 130 тысяч
Кузбассовец лишился в один день трех автомобилей
Кузбасские врачи оперировали ребенка с опухолью головного мозга
В Кемерове у пьяного пенсионера похитили 167 тысяч рублей
Кузбассовец украл деньги с банковской карты соседа
В Кемерове ищут 17-летнюю девушку
В Новокузнецке загорелась лоджия