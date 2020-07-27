Россельхозбанк расширил сотрудничество с Кузбасской ГСХА, поднял студентам стипендии

В год собственного 20-летнего юбилея Россельхозбанк принял решение о расширении мер поддержки талантливых студентов аграрных вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, на 2020-2021 учебный год.

Опыт реализации Банком стипендиальной программы в 2019-2020 учебном году показал весомую роль поддержки талантливых студентов, обучающихся по наиболее важным специальностям сельскохозяйственной отрасли и формирования резерва кадров АПК из числа наиболее успешных студентов.

С 1 сентября 2020 года количество стипендиатов будет увеличено на 39 процентов и составит 396 студентов, будет повышен размер ежемесячной стипендии Банка на 25 процентов и составит 12 500 рублей в месяц.

Стипендиальная программа Банка предназначена для материальной поддержки талантливых студентов аграрных вузов и формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

«Мы благодарны Россельхозбанку за важное стратегическое решение по пролонгации стипендиальной программы, при этом с увеличением числа стипендиатов до 7 человек и размера ежемесячной стипендии, которая будет составлять 12500 рублей. Безусловно, такая поддержка - дополнительная мотивация не только осваивать учебные дисциплины, но и заниматься наукой, участвовать в общественной жизни. Для нас – это возможность поощрить талантливых студентов, проходящих практики и стажировки и планирующих свою карьеру на предприятиях аграрного профиля. Стоит отметить, что стипендиальная программа – это одно из мероприятий целой программы сотрудничества с нашим вузом. Преподаватели Кузбасской ГСХА путем постоянного диалога с бизнесом модернизируют образовательный программы, формируют повестку научных исследований. Мы наблюдаем повышенный спрос на специалистов всех аграрных направлений с высоким уровнем зарплаты. И представленная программа сотрудничества дает все возможности реализовывать фронтирные исследования. Причём как в Кузбассе, так и по всей стране», - отмечает врио ректора Кузбасской ГСХА Екатерина Ижмулкина.

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