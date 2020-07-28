Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 июля: 73 заболели, 104 выздоровели

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе день за днем меняется. Мы же следим за ее развитием и сообщаем вам самую актуальную информацию.

На утро 29 июля врачи диагностировали опасное заболевание еще у 73 жителей региона. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в Кузбассе с начала пандемии достигло 3481 человека. Из них 1315 человек находятся в инфекционных стационарах региона.

Одновременно с этим врачи отмечают и новые случаи выздоровления. С начала пандемии от коронавируса вылечились 2040 человек. О последних 104 случаях выздоровления стало известно утром 29 июля.

Число случаев с летальным исходом достигло 22. Последний из них зафиксирован утром 28 июля.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6877 человек.

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