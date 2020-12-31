Впереди – новогодние каникулы, которые продлятся почти две недели, а это значит, наступило самое время повеселиться!Ночь с 31 декабря на 1 январяПлощадь общественных мероприятийГостей ждут новогодняя дискотека, развлечения, подарки, конкурсы. Работают каток и восемь аттракционов, фотозоны.Начало в 00.30, завершение в 03.00********************************************Площадь общественных мероприятий Новоильинского районаПраздничная игровая программа в честь Нового года. Концерт, дискотека.Начало 31 декабря в 14.00, окончание 1 января в 03.00С 4 по 10 январяПлощадь общественных мероприятий Новоильинского районаТеатрализованные игровые программы в честь новогодних праздников.Начало в 14.00, окончание в 15.00.********************************************4 и 5 январяПлощадь общественных мероприятий Заводского районаНовогодние встречи Деда Мороза и Снегурочки с жителями района. Игры и танцы вокруг новогодней елки, веселые старты на ледянках.Начало в 12.00********************************************5 январяПлощадь общественных мероприятий Куйбышевского районаИнтерактивно-игровая программа «Навстречу празднику».Начало в 16.00********************************************6 и 7 январяПлощадь общественных мероприятий Заводского районаРазвлекательная программа «Новогодний хоровод».Начало в 14.00********************************************7 январяПлощадь общественных мероприятийМассовые городские гуляния «Светлый праздник Рождества»Дед Мороз и Снегурочка создадут сказочную атмосферу Нового года и Рождества. Вас ждут игры, конкурсы и праздничная программа.Начало в 13.00********************************************Площадь общественных мероприятий микрорайона «Новобайдаевка»Игровая программа «Рождественская карусель»Начало в 12.00********************************************Сад АлюминщиковДетская игровая программа «Как снеговик в Рождество не верил».Начало в 14.008 январяСад АлюминщиковРазвлекательная программа «Забавы в русском стиле». Традиционные зимние русские народные игры, катание на лошадях, дощечках, салазках.Начало в 16.00********************************************9 январяПоселок ЛиствягиИгровая программа «Гуляй без оглядки»Новокузнецкий драматический театрСпектакль «Летучий корабль»Сказка-мюзикл и о мечте, любви и стремлении преодолеть все невзгоды, чтобы достичь желаемой цели.2, 3, 4, января, начало в 11.00 и 13.30Цена билетов: от 350 до 600 рублейСпектакль «Конек-горбунок»Волшебная сказка и чудо-коньке, Жар-птице, преданности и честности, зависти и обмане, любви и помощи и о том, что добро всегда побеждает зло.5, 6 января, начало в 11.00, 13.30 и 15.307 января, начало в 11.00 и 13.30Цена билетов: от 350 до 600 рублейСпектакль «Вождь краснокожих»Спектакль-вестерн о малыше Джонни и двух бедолагах, похитивших его.Цена билетов: от 350 до 600 рублей8 января, начало в 11.00 и 13.30«Лолита»Та самая история любви взрослого мужчины и девочки-подростка, написанная Набоковым и наделавшая немало шума.4 января, начало в 19.00Цена билетов: от 400 до 800 рублей.в«Весы»Несколько мужчин встретились в приемном покое родильного дома. Кто-то вот-вот станет отцом, кто-то – сам давно отец, а кто-то переживает о том, как помочь любимой дочери, попавшей в сложную ситуацию.7 января, начало в 19.00Цена билетов: от 400 до 800 рублей.ДК «Алюминщик»Новогоднее представление «Добрая сказка зимнего леса»3 января, начало в 11.00Театр кукол «Сказ»Сказка «Двенадцать месяцев»Добрая история о новогоднем чуде, о двенадцати братьях-месяцах, которые помогли девочке найти в январе подснежники.2 января, начало в 11.00 и 13.003, 4, 5, 6 января, начало в 11.00, 13.00 и 15 00Цена билетов: от 200 до 150 рублей.Новокузнецкий художественный музейВыставка «Густав Климт. Золотой поцелуй»60 работ Густава Климта, Анри де Тулуз-Лотрека и Альфонса Мухи, воссозданных в технике жикле. Репродукции передают уникальные особенности живописного оригинала. Дополняют экспозицию репродукции рисунков, рекламных плакатов и афиш5, 6, 9, 10 января, с 10.00 до 17.00********************************************Мастер-класс «Сам себе Дед Мороз»Создание позитивного панно из соленого теста. Сюжет участники мастер-класса создают самостоятельно, а воплотить замысел поможет ведущий мастер-класса.4 января, начало в 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00.Цена билетов: 300 рублей.********************************************Мастер-класс «Подарок к Рождеству»Роспись деревянной заготовки рождественской игрушки по своему вкусу.5 января, начало в 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00.Цена билетов: 300 рублей.********************************************«Праздничный декор»Создание стильной подвески для дома из подручных материалов: дерева, фетра, джутового шпагата, пряжи, шишек, акриловых красок, блесток, лент.6 января, начало в 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00.Цена билетов: 300 рублей.********************************************«Новогодний ловец снов».Организаторы расскажут о происхождении и традиционном назначении ловца, а потом помогут создать его из природных материалов, лент, кружева, бусин, фетра, картона, фоамирана.9 января, начало в 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00.Цена билетов: 300 рублей.