Сообщаем последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Данные на утро 1 января опубликовал оперативный межведомственный штаб области.Согласно официальной сводке, еще у 138 жителей региона за минувшие сутки подтвердился коронавирус. Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 25 887 человек.Помимо этого, еще 147 пациентов, у которых ранее медики диагностировали коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц. В общей сложности от страшной болезни вылечился уже 22 788 человек.Выросла и печальная статистика. За минувшие сутки еще два пациента с коронавирусом скончались. Общее число умерших теперь составляет 468 человек.Таким образом, на сегодняшний день в Кузбассе медицинскую помощь получают 2631 больной коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4168 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОпубликовано распоряжение губернатора Кузбасса о праздновании Нового года в условиях коронавирусаОпубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о праздновании Нового года и Рождества в условиях коронавируса. Документ, размещенный в электронном бюллетене правительства региона, временно снимает ряд ограничений. (подробности)Минздрав Кузбасса опубликовал график работы больниц в новогодние праздникиМинистерство здравоохранения Кузбасса опубликовало график работы больниц в новогодние праздники. Он единый для всех территорий. (подробности)