Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом: появлябтся новые заболевшие и выздоровевшие. И, как и утром 3 декабря, появляются новые умершие.За минувшие сутки в регионе еще у 136 человек диагностировали коронавирус - об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса. Таким образом, общее число пациентов с коронавирусом достигло 26 296 человек.Вместе с этим стало известно и о новых случаях выздоровления. За минувшие сутки еще 145 пациентов выздоровели, и теперь число выздоровевших достигло 23 273 человека.Выросло и число летальных случаев. На утро 3 января еще три человека скончались - у обоих ранее диагностировали коронавирус. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 475 человек.На сегодняшний день медицинскую помощь получает 2548 человек с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3928 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сколько кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 2 январяНа утро 2 января число заболевших коронавирусом пациентов выросло на 136 человек. об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса. (подробности)За сутки в Кузбассе умерли два человека с коронавирусомЗа минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число умерших пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус. об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса. (подробности)