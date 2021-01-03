Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в регионе и рассказываем самую важную и актуальную информацию. О последних изменениях на утро 4 января сообщили в оперативном штабе региона.За минувшие сутки в регионе еще у 136 человек диагностировали коронавирус - об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса. Таким образом, общее число пациентов с коронавирусом достигло 26 296 человек. Вместе с этим стало известно и о новых случаях выздоровления. За минувшие сутки еще 145 пациентов выздоровели, и теперь число выздоровевших достигло 23 273 человек.Выросло и число летальных случаев. На утро 4 января еще три человека скончались - у всех ранее диагностировали коронавирус. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 475 человек.На сегодняшний день медицинскую помощь получает 2548 человек с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3928 человек.